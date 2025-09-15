Einbruch in Alpsee-Bergwelt: Unbekannte flexen Tresor auf und stehlen Bargeld

In Bühl am Alpsee ist es in der Nacht auf Montag zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte waren in die Räume der Alpsee-Bergwelt eingebrochen und haben einen Tresor aufgebrochen.

Einbruch in die Alpsee-Bergwelt in Bühl - Täter flexen Tresor auf

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Verwaltungsräume der Alpsee-Bergwelt nahe Bühl eingedrungen. Der Polizei zufolge brachen dort die Unbekannten mit einem Trennschleifer einen Tresor auf und stahlen das Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0831/9909-0 um Hinweise: Wem ist dort in der vergangenen Nacht etwas aufgefallen?

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu