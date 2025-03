80-jähriger E-Biker beschimpft Frau wegen ihrem Hund

Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag in Blaichach eine 61-jährige Frau beleidigt. Laut Polizeiinspektion Immenstadt war die 61-Jährige mit ihrem unangeleinten Hund unterwegs, was den Mann scheinbar ziemlich verägerte.

Polizei auf der Suche nach dem unbekannten Täter

Deshalb beschimpfte er die Frau, um im Anschluss mitsamt seinem schwarzen E-Bike zu verschwinden.

Der Täter trug einen rosafarbenen Rucksack und war ungefähr 80 Jahre alt. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Immenstadt unter der Telefonnummer 0831/9909-2141 entgegengenommen.