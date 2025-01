Gleich zwei Mal nahmen Autofahrer in Immenstadt die Vorfahrt

Am Montag ist es in Immenstadt im Oberallgäu zu zwei Unfällen mit Verletzten gekommen, weil beide Autofahrer die Vorfahrt missachtet haben. Wie die Polizei berichtet, bog mittags ein 64-jähriger Mann an einer Kreuzung nach rechts ab. Dabei nahm er einer anderen Autofahrerin, die von links kam, die Vorfahrt.

Verletzte Frau nach einem Unfall zwischen Immenstadt und Rettenberg

Die Frau verletzt sich bei dem Unfall leicht. Der Schaden an den Autos beträgt etwa 8.000 Euro. Am späten Nachmittag kam es auf der Staatsstraße 2006 von Immenstadt in Fahrtrichtung Rettenberg zu einem weiteren Unfall. Dort bog ein Autofahrer auf die Auffahrt Süd in Richtung Kempten ab.

Fahrer missachten die Vorfahrt in Immenstadt im Oberallgäu

Auch dieser Fahrer missachtet die Vorfahrt einer entgegenkommenden Fahrerin. Sie war gemeinsam mit zwei Mitfahrern auf der Staatstraße 2006 aus Rettenberg in Richtung Immenstadt unterwegs. Beide Autos krachten zusammen.

Autofahrerin und Mitfahrer nach Unfall in Immenstadt im Krankenhaus

Bei dem Unfall verletzten sich die Autofahrerin und die Mitfahrer leicht, sie kamen ins Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro. Lesen Sie auch: Das sind die skurrilsten Polizeigeschichten aus dem Allgäu 2024.

