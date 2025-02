Auto beim Abbiegen übersehen: Frontalzusammenstoß bei Wertach

Beim Abbiegen nach Jungholz von der B310 zwischen Wertach und Unterjoch hat eine Person heute Mittag ein entgegenkommendes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen.

Nach Angaben der Polizei wurde eine Person in einem Geländewagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Die zweite am Unfall beteiligte Person in einem VW-Bus wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Straße zwischen Wertach und Unterjoch aktuell gesperrt

Die Fahrbahn (B310) zwischen Wertach und Unterjoch ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, lässt sich bisher nicht sagen.

