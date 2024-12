Fahranfängerin gerät bei Schnee in Gegenverkehr

Drei Menschen sind bei einem Autounfall am Freitag nahe Oberstdorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, mussten zwei von ihnen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Demnach fuhr eine 17-Jährige in begleitetem Fahren auf der Kreisstraße OA 4 von Rubi in Richtung Oberstdorf. In einer lang gezogenen Rechtskurve verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Fahranfängerin stößt mit entgegenkommendem Auto zusammen - drei Verletzte

Eine entgegenkommende 56-Jährige versuchte noch, mit ihrem Auto auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden sowohl die 56-jährige Frau als auch zwei weitere Menschen, die zum Unfallzeitpunkt in ihrem Auto saßen, verletzt. Zwei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-Jährige und ihre Begleitung blieben demnach offenbar unverletzt.

Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war deshalb zeitweise komplett gesperrt. Die Polizei Oberstdorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Etwaige Zeugen können sich unter der Nummer 08322/9640 melden.