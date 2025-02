Zwei Frauen bei Frontalzusammenstoß bei Knottenried schwer verletzt

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall auf der Staatsstraße 2006 zwischen Immenstadt und Missen-Wilhams wurden zwei Frauen schwer verletzt. Das sagte Polizei-Sprecher Martin Hämmerle auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie genau es zu dem Fronzalzusammenstoß am Dienstag, 18.2.2025, gegen 7.20 Uhr an der Abzweigung nach Knottenried - das Pfarrdorf in den Bergstätten ist ein Ortsteil von Immenstadt - gekommen war, ist laut Hämmerle noch unklar.

Unfall bei Knottenried: Straße zwischen Immenstadt und Missen gesperrt

Eine Frau kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die andere mit einem Rettungswagen. Die Straße zwischen Immenstadt und Missen-Wilhams ist nach Angaben der Polizei aktuell komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um. Ein Gutachter ist ebenfalls vor Ort. Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Diepolz, Immenstadt, Sonthofen und Waltenhofen.

Weitere Informationen folgen.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Einwohner : 14.507 (30.09.2022)

Bürgermeister : Nico Sentner

Lage : 729 Meter ü. NHN

Fläche : 81,44 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Kletterwald Bärenfalle

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seehweihnacht

Homepage : www.stadt-immenstadt.de