Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Immenstadt: Radfahrerin stürzt und zieht sich schwere Verletzungen am Kopf zu

Unfall in Immenstadt

Radfahrerin stürzt und zieht sich schwere Verletzungen am Kopf zu

Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin kommt auf dem Illerradweg bei Immenstadt zu Fall. Trotz ihres Helmes erleidet sie schwere Kopfverletzungen und muss ins Krankenhaus.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau ist am Sonntag auf dem Illerradweg zwischen Immenstadt und Thannes gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.
    Eine Frau ist am Sonntag auf dem Illerradweg zwischen Immenstadt und Thannes gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Foto: Ralf Lienert (Archiv- und Symbolfoto)

    Eine Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag (24. August 2025) in Immenstadt gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 74-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Illerradweg von Immenstadt kommend in Richtung Thanners.

    Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie ohne Fremdverschulden zu Fall.

    Immenstadt: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer auf Illerradweg

    Nach Polizeiangaben erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen, obwohl sie einen Helm trug. Ein Rettungswagen brachte die 74-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Am Rad entstanden Kratzer am Lenker, der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

    Alle Nachrichten aus Immenstadt und dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden