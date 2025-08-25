Radfahrerin stürzt und zieht sich schwere Verletzungen am Kopf zu

Eine Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag (24. August 2025) in Immenstadt gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 74-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Illerradweg von Immenstadt kommend in Richtung Thanners.

Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie ohne Fremdverschulden zu Fall.

Immenstadt: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer auf Illerradweg

Nach Polizeiangaben erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen, obwohl sie einen Helm trug. Ein Rettungswagen brachte die 74-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Am Rad entstanden Kratzer am Lenker, der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

