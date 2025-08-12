Drei Verletzte bei Unfall zwischen Immenstadt und Untermaiselstein

Bei einem Unfall zwischen Immenstadt und Untermaiselstein sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden - zum Teil schwer. Wie die Polizei berichtet, war ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen samt Anhänger auf der Kreisstraße OA30 unterwegs. Doch in einer Kurve geriet er wegen Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

Drei Verletzte bei Unfall nahe Immenstadt – hoher Schaden an beiden Autos

Der Mann sowie die 64-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurden dabei leicht verletzt. Der 65-jährige Beifahrer im Wagen der Frau wurde jedoch schwer verletzt. Die genauen Verletzungen sind nicht bekannt. Ein Rettungswagen brachte die 64-Jährige und den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

An beiden Autos entstand jeweils ein massiver Frontschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 35.000 Euro. Beide Wagen wurden abgeschleppt.

