Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Unfall zwischen Immenstadt und Untermaiselstein: Drei Verletzte nach Frontal-Zusammenstoß

Autos stoßen frontal zusammen

Drei Verletzte bei Unfall zwischen Immenstadt und Untermaiselstein

Auf der Straße zwischen Immenstadt und Untermaiselstein kollidieren zwei Fahrzeuge. Alle drei Beteiligten werden verletzt – einer von ihnen schwer.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei Immenstadt ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen.
    Bei Immenstadt ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Unfall zwischen Immenstadt und Untermaiselstein sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden - zum Teil schwer. Wie die Polizei berichtet, war ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen samt Anhänger auf der Kreisstraße OA30 unterwegs. Doch in einer Kurve geriet er wegen Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

    Drei Verletzte bei Unfall nahe Immenstadt – hoher Schaden an beiden Autos

    Der Mann sowie die 64-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurden dabei leicht verletzt. Der 65-jährige Beifahrer im Wagen der Frau wurde jedoch schwer verletzt. Die genauen Verletzungen sind nicht bekannt. Ein Rettungswagen brachte die 64-Jährige und den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

    An beiden Autos entstand jeweils ein massiver Frontschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 35.000 Euro. Beide Wagen wurden abgeschleppt.

    Weitere Nachrichten aus Immenstadt und Umgebung lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden