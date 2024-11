Unbekannter randaliert nachts an einem Oberstdorfer Café

In Oberstdorf hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag eine unbekannte Person Zutritt zum Außenbereich eines Cafés in der Sothofener Straße verschafft. Das entdeckte ein Mitarbeiter am Dienstag.

Im Außenbereich hatte der oder die Unbekannte Löcher in die Plane geschnitten, Sitzbänke und Holzstapel umgeworfen, Lampen von der Decke gerissen und Desinfektionsmittel versprüht.

Randalierer wütet in Café in Oberstdorf in der Nacht auf 27.11.2024

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Oberstdorf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08322/96040.

