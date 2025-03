Verhandlung Softairwaffe

Mit zwei Promille intus soll ein 18-Jähriger vergangenen Juli eine Softairpistole am Bahnhof in Kempten abgefeuert haben, obwohl er keinen Waffenschein besitzt. Dafür musste er sich nun vor dem Jugendrichter am Amtsgericht Sonthofen verantworten.

Gleich zu Beginn der Verhandlung gab der junge Mann die Tat zu. Kurz vorher hatte er sich erst die Waffe gekauft- aus keinem bestimmten Grund, wie er erklärte. Als er anschließend mit dem Zug zurück ins südliche Oberallgäu fahren wollte, traf er am Bahnhof auf einen Freund und die beiden kehrten spontan ein. „Ich habe knapp über zehn Bier getrunken“, sagte der Angeklagte. Im berauschten Zustand holte er schließlich seine Softairpistole aus dem Waffenkoffer, obwohl der Verkäufer ihm davon in der Öffentlichkeit abgeraten hatte. Als der 18-Jährige dann das Magazin aus der Waffe zog, löste sich ein Schuss.

Passanten bekamen das Ganze mit und wandten sich an Bnd. Diese stellten die Schreckschusswaffe, etwa 100 Plastikgeschosse und 150 Platzpatronen sicher.