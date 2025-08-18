Bald beginnt die Viehscheid-Saison im Allgäu - die Termine im Überblick

Noch können die Rinder ihre Sommerfrische in den Allgäuer Alpen sowie den Tiroler und Vorarlberger Bergen genießen. Doch die Tage in den Bergen sind für die Tiere langsam gezählt. Bald geht's wieder talwärts in tiefere Lagen. Die Viehscheid-Saison beginnt in wenigen Wochen.

Viehscheid 2025: Die wichtigsten Termine im Allgäu, Kleinwalsertal und Tannheimer Tal

Das sind die wichtigsten Viehscheid-Termine im Ober- und Ostallgäu nach aktueller Planung aus der Aufstellung des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA) mit Sitz in Immenstadt:

Dienstag, 9. September: Kranzegg, 9 Uhr;

Donnerstag, 11. September: Bad Hindelang, 8.30 Uhr;

Freitag, 12. September: Oberstaufen, 8.30 Uhr; Schöllang, 10 Uhr; und Balderschwang, 10 Uhr;

Samstag, 13. September: Oberstdorf, 9 Uhr; Pfronten, 10 Uhr;

Montag, 15. September: Unterjoch, 10 Uhr; Buching, 9.30 Uhr;

Dienstag, 16. September: Nesselwang, 10 Uhr;

Mittwoch, 17. September: Gunzesried, 9 Uhr;

Donnerstag, 18. September: Wertach, 8 Uhr;

Freitag, 19. September: Thalkirchdorf, 9 Uhr;

Samstag, 20. September: Immenstadt, 9 Uhr; Obermaiselstein, 8.45 Uhr; Missen, 9.30 Uhr; Untermaiselstein, 10 Uhr; Wengen, 12.30 Uhr; Eisenberg (Zell), 10 Uhr;

Dienstag, 23. September: Bolsterlang, 8.30 Uhr;

Freitag, 3. Oktober: Memhölz, 11 Uhr.

Laut Alpwirtschaftlichem Verein sind vereinzelt noch Änderungen möglich und alle Angaben ohne Gewähr.

Die Älplerletze auf dem Fellhorn folgt am Sonntag, 28. September. Dort kommen zu Bergmesse und Schellenverlosung Hirten aus dem Allgäu, dem Tannheimer Tal und dem Kleinwalsertal zusammen.

Traditionelle Älplerletze mit Schellenverlosung auf dem Fellhorn

Nach der Begrüßung folgt um 11 Uhr eine Bergmesse, umrahmt von der Alphornbläsergruppe Euregio Via Salina mit etwa 50 Alphornbläsern. Ab 13 Uhr verteilen sich die einzelnen Alphorngruppen im Fellhorngebiet. Um 14.30 Uhr folgt ein gemeinsames Abschlusskonzert mit der traditionellen Schellenverlosung an der Station Schlappoldsee.

Für den Viehscheid im Kleinwalsertal (Vorarlberg) gilt dieser Termin:

Freitag, 19. September: Riezlern, 8 Uhr.

Der Tourismusverband Tannheimer Tal meldet für das ans Oberallgäu angrenzende Tal und für Jungholz diese Termine (aber noch keine konkreten Uhrzeiten):

Samstag, 13. September: Jungholz, Grän

Sonntag, 14. September: Nesselwängle

Freitag, 19. September: Schattwald

Samstag, 20. September: Tannheim