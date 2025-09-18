Nächste Woche ist Viehscheid 2025 in Bolsterlang

Der Viehscheid in Bolsterlang ist ein kleiner Alpabtrieb im Allgäu. In den Ort im Landkreis Oberallgäu kehren jedes Jahr die Hirten der drei Alpen Hinteregg, Zunkleiten und Bolgen mit etwa 500 Tieren nach dem Alpsommer zurück ins Tal.

Der Viehscheid in Bolsterlang 2024 verlief so, wie ihn viele Besucherinnen und Besucher am liebsten mögen: mild, nicht zu heiß und vor allem trocken. Dort waren wieder die bestickten Edelweiß-Träger an den Lederhosen und die Dirndl der Älplerinnen zu sehen.

In diesem Überblick erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2025 in Bolsterlang:

Steckbrief: Viehscheid Bolsterlang 2025

Name : Viehscheid Bolsterlang

Ort : 87538 Bolsterlang, Parkplatz am Dorflift

Termin : Dienstag, 23.9.2025, ab 8.30 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb mit etwa 500 Tieren

Wann ist Viehscheid 2025 in Bolsterlang?

Der Viehscheid in Bolsterlang fand früher häufig am 19. September statt - nicht aber in diesem Jahr. Heuer ist der Alpabtrieb am Dienstag, 23. September 2025, teilte die Gästeinformation Bolsterlang unserer Redaktion mit. Die Entscheidung hat der Viehscheid-Ausschuss getroffen.

Wie läuft der Viehscheid in Bolsterlang ab?

Am Viehscheid-Tag treffen die Herden ab 8.30 Uhr auf dem Scheidplatz am Parkplatz des Dorflifts zwischen Bolsterlang und Sonderdorf ein. In den vergangenen Jahren gab es dort kein Festzelt, für Essen und Trinken war aber gesorgt.

Wo gibt es Parkplätze in Bolsterlang?

Am Viehscheid-Tag können Autofahrer auf den öffentlichen Stellplätzen am Restaurant Kitzebichl in Bolsterlang parken. Ob es an dem Tag weitere Parkplätze etwa auf nahegelegenen Wiesen gibt, ist laut Gästeinformation von der Wetterlage abhängig.

Sollte es zusätzliche Stellplätze geben, würden diese am Viehscheid-Tag dementsprechend ausgeschildert.

Icon Galerie 47 Bilder Beim Viehscheid in Bolsterlang 2023 kamen die Hirten der Alpen Hinteregg, Zunkleiten und Bolgen mit 542 Stück Vieh am Scheidplatz an. Die schönsten Fotos.

Achtung Autofahrer: Die Ortsdurchfahrt Sonderdorf ist während des Viehscheids gesperrt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Bolsterlang?

Mit dem Zug können Viehscheid-Besucher zum Bahnhof Fischen fahren (Fahrplanauskunft bei der Bahn) und danach weiter mit dem Bus nach Bolsterlang. Die Anreise ist laut Gästeinformation über die Linien 44 und 47 möglich (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Was ist am Viehscheid in Bolsterlang besonders?

Der Viehscheid in Bolsterlang zählt zu den eher kleineren Alpabtrieben im Allgäu. Der traditionell gehaltene Tag wird laut Gästeinformation auf das Wesentliche beschränkt - ohne Festzelt und ohne Krämermarkt.

Wo kann ich in Bolsterlang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Bolsterlang oder den anderen Hörnerdörfern Fischen, Balderschwang, Ofterschwang und Obermaiselstein übernachten.

Icon Galerie 66 Bilder Viehscheid in Bolsterlang: Besucher und Helfer trotzen dem wechselhaften Wetter, während die Rinder ins Tal zurückkehrten.

Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourismus Hörnerdörfer GmbH unter der Telefonnummer +49 8326 8314 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Bolsterlang dabei?

Beim Viehscheid in Bolsterlang sind etwa 500 Rinder in drei Herden von diesen Alpen mit dabei (Stand: 2025):

Alpe Bolgen mit Familie Willwerth

Alpe Hinteregg mit Familie Abrell

Alpe Zunkleiten mit Familie Haller

Ob 2025 alle Herden am selben Tag ins Tal ziehen, ist noch unklar.

Wer veranstaltet den Alpabtrieb in Bolsterlang?

Den Viehscheid in Bolsterlang veranstaltet die Gemeinde Bolsterlang. Bürgermeister ist Rolf Walter.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.