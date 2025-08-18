Der erste Viehscheid in Oberstdorf findet im nördlichsten Ortsteil statt

In Schöllang im Landkreis Oberallgäu wird es auch 2025 einen Viehscheid geben. Der Alpbatrieb im nördlichsten Gemeindeteil der Marktgemeinde findet am 12. September 2025.



Einen Tag später ist der Viehscheid in Oberstdorf angesetzt, über den Sie hier mehr erfahren. Eine Übersicht zu allen Allgäuer Viehscheid-Terminen gibt es hier.

Beim Viehscheid im Vorjahr in Schöllang herrschten kühle Temperaturen. In den Höhenlagen hatte es nachts sogar schon geschneit. Manche Hirten waren mit wärmendem Wolljanker unterwegs.

Steckbrief: Viehscheid Schöllang

Ort: 87561 Oberstdorf-Schöllang Termin: Freitag, 12. September 2025 Uhrzeit: Festzelt öffnet um 8.30 Uhr, gegen 9.30 Uhr werden die ersten Tiere erwartet Viehscheidplatz: Am südlichen Ortseingang der Gemeinde Besonderheit: Der Ortsteil Schöllang hat rund 460 Einwohner. Der Viehscheid zieht aber Besucher weit über die Ortsgrenzen hinaus an.

Wie groß ist der Viehscheid in Schöllang?

Etwa 600 Tiere kommen beim Viehscheid in Schöllang nach dem Alpsommer in den Bergen zurück ins Tal. Begleitet wird das Jungvieh von Hirtinnen und Hirten in Tracht. Die Rinder verbrachten ihren Bergsommer auf folgenden Alpen:

Entschenalpe

Hintere Seealpe

Gutenalpe

Käseralpe

Viehscheid in Schöllang: Wo parken?

Die Gemeinde Oberstdorf empfiehlt den ÖPNV zu nutzen. Mit dem Zug kann man bis Oberstdorf oder Fischen reisen. Busse im Linienverkehr verkehren nach Fahrplan. Zudem gibt es ab 8 Uhr Pendelbusse von Fischen nach Schöllang, teilt die Gemeinde Oberstdorf mit. Im Ort gibt es nur begrenzt Parkplätze.

Wo kann ich in Schöllang übernachten?

Die Marktgemeinde Oberstdorf, zu der Schöllang gehört, zählt zu den bekanntesten Tourismusorten in Bayern. Entsprechend groß ist das Angebot. Freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe finden Sie auf der Website der Gemeinde Oberstdorf. Auskünfte gibt es auch bei der Tourist-Info Oberstdorf unter der Telefonnummer +49 (0) 8322/700-0 oder per E-Mail. Eine frühe Buchung empfiehlt sich. Rund um den Viehscheid ist der Andrang meist groß.

Einen Tag vor dem Viehscheid in Schöllang findet der Viehscheid in Bad Hindelang statt. Einen Tag danach der Viehscheid in Oberstdorf. Beim Viehscheid werden die Tiere von ihren Hirten geschieden - und an ihre Besitzer - Bauern aus der Region - zurückgegeben.

Mehr über die Faszination Alpwirtschaft im Allgäu erzählt das Buch „Nüüf“.