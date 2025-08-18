Termin, Programm, Schellenwürfeln: Das sollten Sie zum Missener Viehscheid wissen

Der Viehscheid in Missen-Wilhams zählt zu den eher kleineren bis mittelgroßen Alpabtrieben im Allgäu. Hier kehren etwa 400 Jungrinder mit ihren Hirten von der Alpe Eckele, Alpe Hofacker, Alpe Neuschwand, Alpe Ochsenberg, Pfarralpe und Wirtsalpe zurück an den Scheidplatz am Freibad in Missen.

2024 hatten Alphornbläser beim Viehscheid in Missen die Herden am Scheidplatz am Feststadel erwartet. Dort gab es auch ein Schellenwürfeln. Die Musikkapelle Missen-Wilhams sorgte tagsüber für Stimmung. Abends gab es Livemusik im Feststadel. In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2025 in Missen-Wilhams.

Steckbrief: Der Viehscheid Missen-Wilhams 2025

Name : Viehscheid Missen-Wilhams

Ort : 87547 Missen-Wilhams, Am Freibad in Missen

Termin : Samstag, 20.9.2025, ab 9.30 Uhr

Besonderheiten : Alphornbläser stimmen auf Ankunft der Tiere ein, Feststadel am Freibad und Schellenwürfeln.

Wann ist Viehscheid 2025 in Missen-Wilhams?

Der Viehscheid in Missen-Wilhams findet am Samstag, 20. September 2025, statt. Beginn ist gegen 9.30 Uhr.

Am Viehscheid-Tag eröffnen die Alphornbläser traditionell um 9.30 Uhr den Alpabtrieb. Die Herden der Pfarralpe, Eckele Alpe, Hofacker Alpe, Neuschwand Alpe und Ochsenberg Alpe treffen mit bis zu 400 Tieren gegen 9.45 Uhr am Scheidplatz beim Feststadel in der Nähe des Missener Freibads ein.

Am Scheidplatz sorgt die Musikkapelle Missen-Wilhams für musikalische Unterhaltung. Gegen 14 Uhr folgt das Schellenwürfeln der Hirten. Am Abend wird ab 19 Uhr im Feststadel weiter gefeiert bis tief in die Nacht hinein.

Wo kann ich in Missen-Wilhams parken?

Die Frewillige Feuerwehr weist am Viehscheid-Tag Autofahrer auf die ausgewiesenen Parkplätze vor Ort in Missen ein, erläutert Ernst Schwarz, Vorsitzender des Viehscheidvereins, auf Nachfrage. Ansonsten kann man natürlich auf allen öffentlichen Parkplätzen im Ort parken.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Missen-Wilhams?

Besucherinnen und Besucher können zum Viehscheid in Missen-Wilhams mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen - an dem Tag fährt allerdings nur ein Bus. Auskunft über die Abfahrtszeiten der Busse bei der Mona Allgäu. Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind in Immenstadt und Oberstaufen (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn).

Was ist am Viehscheid in Missen-Wilhams so besonders?

Der Viehscheid in Missen-Wilhams beginnt traditionell mit den Alphornbläsern, die auf die Ankunft der knapp 400 Rinder im Ort einstimmen.

Am Freibad steht zudem ein Feststadel. Dort gibt es Musik, auch am Abend, sowie das Schellenwürfeln der Hirten.

Wo kann ich in Missen-Wilhams übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Missen-Wilhams und seinen Ortsteilen Missen, Wilhams, Aigis, Berg, Börlas, Geratsried und Wiederhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Missen-Wilhams unter der Telefonnummer +49 8320 456 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Missen-Wilhams mit dabei?

Beim Viehscheid in Missen-Wilhams sind diese sechs Alpen dabei (Stand: 2024):

Alpe Eckele

Alpe Hofacker

Alpe Neuschwand

Alpe Ochsenberg

Pfarralpe

Wirtsalpe

Wer veranstaltet den Viehscheid in Missen-Wilhams?

Der Viehscheid-Verein Missen-Wilhams mit den Vorsitzenden Ernst Schwarz und Alois Reisch veranstaltet den Alpabtrieb.

Seit 2022 wird der Verein durch drei weitere Vereine unterstützt: Die Musikkapelle Missen-Wilhams, die Freiwillige Feuerwehr und den Trachtenverein d‘Bergstätter Börlas.

