Über 1000 Tiere – der Termin für einen der größten Viehscheide Deutschlands steht fest

Der Viehscheid in Oberstaufen zählt zu den größten im ganzen Allgäu. Über 1100 Rinder treiben die Alphirten im September 2025 von 16 Alpen in Richtung Weissachtal. Die Tiere werden am Scheidplatz in Höfen an ihre Besitzer übergeben. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer säumen dabei die kurvige Straße in Richtung Steibis.

Beim 50. Viehscheid in Oberstaufen 2024 fiel dichter Regen. Der erste gemeinschaftliche Scheid für das Alpgebiet rund um Oberstaufen war am 14. September 1972 - auch wenn es schon davor lange einen jährlichen Herbstviehmarkt und Alpabtriebe gab.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den 51. Viehscheid 2025 in Oberstaufen:

Steckbrief: Der Viehscheid in Oberstaufen 2025

Name : Viehscheid Oberstaufen

Ort : 87534 Oberstaufen-Weißach, Mühlenstraße in Höfen

Termin : Freitag, 12.9.2025, ab 8.30 Uhr

Besonderheit : Sehr großer Alpabtrieb mit über 1100 Tieren von 16 Alpen, Festzelt, Schellenverlosung, Live-Musik

Wann ist Viehscheid 2025 in Oberstaufen?

Der Viehscheid in Oberstaufen findet laut Veranstalter traditionell am zweiten Freitag im September statt. So auch in diesem Jahr: Der Termin ist heuer am Freitag, 12.9.2025, ab 8.30 Uhr.

Icon Galerie 21 Bilder Bei strömendem Regen kam das Jungvieh am Freitag (13.9.2024) beim Viehscheid in Oberstaufen ins Tal. Hier gibt es alle Bilder unseres Fotochefs Ralf Lienert.

Der Viehscheid-Tag beginnt in der Regel um 8.30 Uhr am Scheidplatz an der Mühlenstraße in Weißach. Ende ist gegen Mittag. Im Anschluss feiern die Besucherinnen und Besucher im Festzelt in Weißach - unter anderem mit Schellenverlosung und musikalischer Unterhaltung - bis spät in die Nacht hinein.

Was ist besonders beim Staufner Viehscheid?

Der Viehscheid in Oberstaufen 2025 ist einer der letzten im Allgäu, der noch von einem Verein veranstaltet wird: Der Förderverein Staufner Viehscheid mit seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern investiert nach eigenen Angaben viel Zeit und Liebe in die Organisation und Ausführung des Viehscheids.

Oberstaufen wurzelt außerdem nach Angaben von Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) inmitten "des größten zusammenhängenden Alpgebiets im Alpenraum". Von den etwa 160 Alpen stehen 40 unter land- und viehwirtschaftlicher Nutzung. Der Viehscheid in Oberstaufen zählt mit seinen knapp 10.000 Besuchern und 1100 Tieren zu den größten im Allgäu und in ganz Deutschland.

Im Festzelt an der Mühlenstraße gibt es nach dem Viehscheid zu essen und zu trinken. Hier findet zudem die traditionelle Schellenverlosung statt. Warum der Viehscheid außerdem zu den schillerndsten im Allgäu zählt, erfahren Sie hier.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Oberstaufen dabei?

Beim Viehscheid in Oberstaufen sind Hirten und Tiere von folgenden Alpen dabei (Stand: 2024):

Alpe Oberbergmoos

Obere Lauchalpe

Alpe Remmelegg

Waltners Alp

Alpe Vordere Simatsgund und Spilzler Nord

Alpe Vordere Hädrich

Alpe Unteregg

Alpe Gratvorsäß

Alpe Untere Horbach und Farnachalpe

Rindalpe Nord

Alpe Falken und Schneeloch

Alpe Eibele

Alpe Schwarzenberg

Wo kann ich in Oberstaufen parken?

Einen Parkplatz am Tag des Viehscheids in Weißach zu ergattert ist äußerst schwierig. Besucherinnen und Besucher können allerdings am Bahnhof in Oberstaufen ihr Auto parken und von dort aus mit dem Pendelbus zum Scheidplatz nach Weißach und zurück fahren.

Icon Galerie 22 Bilder Viehscheide sind eine Jahrhunderte alte Tradition im Allgäu. Wir haben im Archiv gekramt und Bilder von früher gefunden. So sah der Viehscheid früher aus.

Die Kreisstraße zwischen Höfen und Steibis ist am Tag des Viehscheids nämlich vormittags gesperrt. Für Viehscheid-Besucher fahren Pendelbusse zwischen dem Bahnhof Oberstaufen, dem Scheidplatz und Steibis.

Wie komme ich zum Staufner Viehscheid?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, fährt etwa mit dem Zug bis zum Bahnhof Oberstaufen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Ebenfalls können Besucherinnen und Besucher mit dem Bus anreisen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in Oberstaufen übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Oberstaufen und seinen Ortsteilen Aach, Buflings, Eibele, Hagspiel, Hinterreute, Hinterstaufen, Höfen, Knechtenhofen, Konstanzer, Lamprechts, Malas, Osterdorf, Salmas, Steibis, Stiesberg, Thalkirchdorf, Vorderreute, Weißach und Wiedemannsdorf übernachten.

Icon Galerie 97 Bilder Oberstaufen gilt als buntester Viehscheid im Allgäu mit vielen Kranzrindern. Am 15.9.2023 zogen über 1000 Rinder vor den Augen vieler Allgäu-Urlauber ins Tal.

Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Oberstaufen Tourismus Marketing (OTM) unter der Telefonnummer +498386/93000 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Oberstaufen?

Veranstalter des Viehscheid in Oberstaufen ist der Förderverein Staufner Viehscheid.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.