Viehscheid Oberstaufen 2025: So unterschiedlich erleben Einheimische und Urlauber den Alpabtrieb

„Typisches Touriprogramm“ und „Stress“: So unterschiedlich erleben Einheimische und Urlauber den Alpabtrieb

Für viele ist es geliebte Tradition, für andere ein aufregendes Ersterlebnis. Am Freitag lockte der Viehscheid in Oberstaufen mehrere tausend Besucher an.
Von Franziska Jahn
    Knapp 4000 Besucherinnen und Besucher kamen am Freitag zum Viehscheid nach Oberstaufen, um sich den Alpabtrieb anzusehen.
    Knapp 4000 Besucherinnen und Besucher kamen am Freitag zum Viehscheid nach Oberstaufen, um sich den Alpabtrieb anzusehen. Foto: Ralf Lienert

    Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr. Anderswo beginnt ein ganz normaler Arbeitstag – aber nicht hier, nicht heute, nicht in Oberstaufen. Im Ortsteil Höfen, unterhalb von Oberstaufen, ist heute Viehscheid. Die Ortsdurchfahrt ist dort für Autofahrerinnen und Autofahrer gesperrt. Rund 1500 Rinder von 19 verschiedenen Alpen haben den Sommer oben am Berg verbracht. Doch die Alpsaison neigt sich dem Ende zu. Heute bringen die Hirten die Tiere zu Fuß zurück ins Tal.

