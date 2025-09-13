„Typisches Touriprogramm“ und „Stress“: So unterschiedlich erleben Einheimische und Urlauber den Alpabtrieb

Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr. Anderswo beginnt ein ganz normaler Arbeitstag – aber nicht hier, nicht heute, nicht in Oberstaufen. Im Ortsteil Höfen, unterhalb von Oberstaufen, ist heute Viehscheid. Die Ortsdurchfahrt ist dort für Autofahrerinnen und Autofahrer gesperrt. Rund 1500 Rinder von 19 verschiedenen Alpen haben den Sommer oben am Berg verbracht. Doch die Alpsaison neigt sich dem Ende zu. Heute bringen die Hirten die Tiere zu Fuß zurück ins Tal.

Franziska Jahn

87534 Oberstaufen

Alpabtrieb