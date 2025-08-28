Findet der Viehscheid im Kleinwalsertal dieses Mal wieder mit den Rindern statt?

Der Viehscheid in Riezlern lockt jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher ins Kleinwalsertal (Vorarlberg). Die Hirten kehren mit 300 bis 400 Tieren von zwei Alpen zurück ins Tal.

Beim Viehscheid im Kleinwalsertal 2024 waren allerdings keine Rinder zu sehen: Wegen des unerwarteten Wintereinbruchs mussten die Alphirten die meisten Tiere vorzeitig ins Tal bringen. Der Alpsommer wurde in Riezlern trotzdem bei einer Alpabschlussfeier zelebriert - nur ohne Tiere.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Riezlern 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid im Kleinwalsertal 2025

Name : Viehscheid Riezlern im Kleinwalsertal

Ort : A-6991 Riezlern, Walserstraße nahe Kanzelwandbahn

Termin : Freitag, 19.9.2025, ab 8 Uhr

Besonderheit : Neben Rindern kommen auch Kühe, Kälber und Pferde ins Tal

Wann ist Viehscheid 2025 in Riezlern?

Der Viehscheid im Kleinwalsertal findet in der Regel am 19. September statt. In diesem Jahr also am Freitag, 19.9.2025, ab 8 Uhr.

Wie läuft der Viehscheid im Kleinwalsertal ab?

Am Viehscheid-Tag erreicht die erste Herde gegen 8 Uhr die Ortschaft Baad, ehe es entlang der Bundesstraße über Mittelberg und Hirschegg weiter zum Scheidplatz gegenüber der Zwerwaldstraße in der Walserstraße an der Breitachbrücke in Riezlern geht.

Währenddessen kommt es häufig auf der Walser- und der Schwarzwassertalstraße zu Verkehrsbehinderungen. In Riezlern treffen die Tiere und Hirten gegen 9.30 Uhr ein.

Wo gibt es Parkplätze zum Viehscheid in Riezlern?

Parkmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden. Daher empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit dem Auto zum Viehscheid ins Kleinwalsertal kommt, kann seinen Pkw etwa an den kostenpflichtigen Parkplätzen der Kanzelwandbahn abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid ins Kleinwalsertal?

Wer mit dem Zug anreist, fährt bis zum Bahnhof in Oberstdorf (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Von dort aus geht es weiter ins Kleinwalsertal mit dem Taxi oder mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Am Oberstdorfer Bahnhof warten zudem Taxis rund um die Uhr. Zudem fährt der Walserbus (Terminal beim Bahnhof) zur Hochsaison im 10 beziehungsweise 20-Minuten-Takt. Die Fahrt ins Kleinwalsertal dauert zwischen 15 und 40 Minuten, je nach Ausstiegsstelle.

Wo kann ich im Kleinwalsertal übernachten?

Viehscheid-Besucher können im Kleinwalsertal und seinen Ortschaften Riezlern, Hirschegg und Mittelberg mit Baad übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Kleinwalsertal Tourismus unter der Telefonnummer +43 5517 51140 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid im Kleinwalsertal mit dabei?

Beim Viehscheid im Kleinwalsertal kommen etwa 300 bis 400 Tiere von bis zu vier Alpen zurück ins Tal. Welche das heuer sein werden, ist erst im Laufe des Alpsommers bekannt. Diese Alpen sind in der Regel aber mit dabei:

Alpe Bärgunt

Alpe Galtöde und Schwarzwasser

Zwerenalpe

Wer veranstaltet den Viehscheid im Kleinwalsertal?

Den Viehscheid im Kleinwalsertal veranstaltet das Organisationsteam Alpabtrieb und Viehscheid um die Brüder Bernhard, Markus und Hubert Fritz.

