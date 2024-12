Der nächste Streich? Sonthofer Volleys haushoher Favorit gegen Hahnbach

Sie sind in absoluter Hochform und wollen weiter siegen. Nach zwei Wochen Spielpause in der 3. Liga Ost sind die AllgäuStrom Volleys Sonthofen bereit, wieder aufs Parkett zurückzukehren. Am Samstag empfangen die Oberallgäuerinnen von Trainerin Vanessa Müller den Aufsteiger SV Hahnbach. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr in der heimischen Allgäu-Sporthalle Sonthofen (Einlass ist um 18.30 Uhr).

Die sportlichen Voraussetzungen könnten für die AllgäuStrom Volleys kaum besser sein: Mit beeindruckenden acht Siegen aus den ersten neun Spielen der laufenden Saison belegen die Allgäuerinnen aktuell den zweiten Platz in der Dritten Liga Ost (23 Punkte) und haben damit die Spitze weiterhin fest im Blick. Der Gegner SV Hahnbach hingegen steht mit nur zwei Siegen aus acht Spielen auf dem neunten Tabellenplatz (6 Zähler) und geht als klarer Außenseiter in die Begegnung. Unangefochtener Spitzenreiter der 3. Liga sind nach wie vor die emplify Volleys Leipzig mit der makellosen Bilanz von elf Siegen aus den ersten elf Begegnungen (33).

Trainerin Vanessa Müller zeigt sich vor der vermeintlichen Pflichtaufgabe optimistisch: „Wir haben die Pause und die Zeit genutzt, um uns zu regenerieren und um an den Feinabstimmungen zu arbeiten“, sagt der Coach. Kapitänin Katharina Schöll hebt angesichts der jüngsten Siegesserie den Ehrgeiz der Mannschaft hervor: „Wir haben ein klares Ziel vor Augen – an den Erfolgskurs anknüpfen, um weiterhin um die Tabellenspitze mitspielen zu können.“ Immerhin verloren die Sonthoferinnen das bisher letzte Mal Anfang Oktober eine Partie - eben gegen Spitzenreiter Leipzig.

Die Vorbereitung lag in vergangenen Woche vor allen Dingen auf Angriffskombinationen, Blockarbeit und einer schnellen Spielweise. „Hahnbach ist als Aufsteiger ein neuer Gegner für uns, deshalb gibt es kein spezifisches Taktieren. Unser Ziel ist es, den Gegner gar nicht erst ins Spiel finden zu lassen“, gibt Müller vor. Für das Duell kann die Volleys-Trainerin nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Einzig Mittelblockerin Nell-Pia Ostwald wird fehlen. Ihre Position wird durch Leni Blanz aus der zweiten Mannschaft ergänzt, die erstmals Erfahrung bei der ersten Mannschaft sammeln wird.

Die AllgäuStrom Volleys gehen als Favorit in die Begegnung und wollen ihre Siegesserie vor heimischem Publikum fortsetzen. Ein Sieg gegen Hahnbach würde für Sonthofen nicht nur Rang zwei in der Tabelle festigen, sondern auch ein Signal im Kampf um die Spitzenposition der Liga senden.