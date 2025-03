Kurz und abwechslungsreich: Das ist eine der schönsten Tagestouren im Allgäu

Kurze Tour, wunderschöne Aussicht - das bietet diese Wanderung im Allgäu. Vom Bad Hindelanger Ortsteil Oberjoch geht es auf den Spieser. Von dort hat man eine wunderschöne Aussicht und unterwegs gibt es ebenfalls Einiges zu entdecken.

Wanderung auf den Spieser im Allgäu: Hier kann man parken

Start der Tour ist am Parkplatz P1 in Oberjoch. Am gebührenpflichtigen Parkplatz kann man am Automaten oder per App „Parkster“ bezahlen, das Ticket kostet fünf Euro. Von dort geht es in Richtung Kinderhotel und durch den Streichelzoo, der dazu gehört.

Ist man durch den Prinzenwald gelaufen, hält man sich links in Richtung Sebastian-Kneipp-Weg. Bereits nach etwa zehn Minuten erreicht man den Aussichtspunkt „Ifenblick“. Von dort läuft man in einigen Kehren auf dem Wanderweg weiter, bis man die Forststraße erreicht.

Wer noch nicht allzu viel Wander-Erfahrung hat, kann nun auf der Straße weiterlaufen, schöner ist aber der Weg über die „Krähenwand“. Der schmale Wanderpfad ist teils etwas steiler, aber schöner als die Straße und nie ausgesetzt. Die Abzweigung zur „Krähenwand“ kommt auf der linken Seite nach einem kurzen Stück auf der Straße. Teils enge Kehren und ein langgezogenes Stück über den Bergrücken führen dann zur Hirschalpe. Hier kann man einkehren, wenn man möchte.

Der Weg über die Krähenwand zum Spieser bietet bereits eine schöne Aussicht. Foto: Leonie Küthmann

Danach hält man sich links in Richtung „Kreuzbichl“, eine kleine Erhebung mit Gipfelkreuz und Bank. Danach folgt noch einmal ein etwas steilerer Anstieg, nach etwa 15 weiteren Minuten hat man dann den Gipfel des Spieser erreicht. Gegen Ende ist etwas Trittsicherheit gefragt, wer aber schon öfter in den Bergen war, wird hier keine Probleme haben. Festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung sind Pflicht.

Der Blick am Rückweg vom Spieser auf den Kreuzbichl. Foto: Leonie Küthmann

Wie lange dauert die Wanderung auf den Spieser im Allgäu?

Ingesamt ist man je nach Fitness etwa eineinhalb Stunden von Oberjoch bis zum Gipfel unterwegs. Der Spiesergipfel liegt auf 1651 Metern. Oben findet man eine Bank am Gipfelkreuz und eine wunderschöne Rundum-Aussicht.

Morgenstimmung im Sommer am Spiesergipfel. Foto: Leonie Küthmann

Die Tour eignet sich für Sommer oder Herbst, im Frühjahr sollte man vorab die Schneelage überprüfen. Denn in höheren Lagen kann dieser sich hartnäckig halten, auch wenn es im Tal bereits frühlingshaft ist. Weitere Tipps, was man beim Wandern im Frühjahr beachten sollte, finden Sie hier.

Um das Wetter vor Ort zusätzlich zum Wetterbericht überprüfen zu können, bietet sich ein Blick auf die Webcams in der Umgebung an.

Wer vom Spieser allein noch nicht genug hat, kann noch einen Abstecher auf den Ornach machen.