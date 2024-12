Das ist am Sonntag beim Weihnachtsmarkt in Hirschegg geboten

Der Handel- und Gewerbeverein lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Weihnachtsmarkt in Hirschegg im Kleinwalsertal ein. Wir stellen die Veranstaltung am Sonntag, 8. Dezember 2024, vor.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt 2024 in Hirschegg

Name: Weihnachtsmarkt des HGV

Ort: Dorfplatz Hirschegg beim Walserhaus

Termin: 8. Dezember 2024

Umfang: Verkaufsstände und Verpflegung

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2024 in Hirschegg statt?

Der Weihnachtsmarkt 2024 in Hirschegg findet am kommenden Sonntag, 8.12.2024, statt. Beginn ist um 15 Uhr, das Ende ist um 21 Uhr.

Was ist auf dem Weihnachtsmarkt 2024 in Hirschegg geboten?

Neben verschiedenen Ständen, auf denen Dinge eingekauft werden können und den üblichen Leckereien gibt es um 16 Uhr ein Mitmachkonzert mit Teddy Eddy im Kubus des Walserhauses. Bieten soll die Veranstaltung zudem nach Angaben der Organisatoren eine generelle Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

Der Weihnachtsmarkt in Hirschegg ist nur einer von vielen in der Region. In der Vorweihnachtszeit gibt es im Allgäu wieder viele weitere Märkte, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.