Wer bereit ist, fürs Essen viel Geld auszugeben, der kann alles in Bio-Qualität kaufen. Wer sparen will, aber auch. Die Jugendherberge in Oberstdorf zeigt, wie das geht. Sie ist nach eigenen Angaben die erste Jugendherberge in ganz Bayern, die ausschließlich Bio-Produkte verwendet.

Sibylle Mettler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendherberge Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis