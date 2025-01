Winterliche Wellness-Oase im Allgäu: Die Köpfle Alp lädt auf 1300 Metern zum Entspannen ein

Sich in der Sauna von einer Wanderung erholen oder im Outdoor-Whirlpool den Blick auf die Berge genießen - das ist nicht unbedingt etwas, das auf Allgäuer Hütten zum Programm gehört. Auf dieser Alp im Oberallgäu ist das jedoch möglich - sogar im Winter: Die Köpfle Alp nahe Balderschwang liegt auf 1300 Metern und hat einen Wellness-Bereich.

Die Alp erreicht man, indem man von Obermaiselstein über den Riedbergpass, Deutschlands höchstgelegene Passstraße, in Richtung Balderschwang fährt.

In den Anfangszeiten der Köpfle Alp gehörte dieser Luxus allerdings nicht zur Ausstattung - denn die Köple Alp war zu Beginn eine Sennalpe, von denen es im Allgäu heute noch etwa 40 gibt. In den 60er-Jahren wurde die Köpfle Alp dann zur Herberge für Wanderer und Skifahrer, in Sachen Alp blieb nur noch der Name. Vieh gibt es hier keins mehr.

Wellness-Bereich auf 1300 Meter Höhe: Das ist die Köpfle Alp in Balderschwang

Doch auch die Zeiten der einfachen Herberge sind vorbei: Mittlerweile gehören zur Köpfle Alpe nicht nur 21 Übernachtungszimmer, sondern auch ein Wellness-Stadl, ein Bergquellwasser See sowie ein Outdoor Whirlpool. Die Köpfle Alp hat das ganze Jahr über geöffnet und ist somit in dieser Höhe die einzige Hütte, die das ganze Jahr über einen geöffneten Wellness-Bereich hat.

Zehn Jahre lang war die Köpfle Alp geschlossen, im Jahr 2023 eröffnete sie neu. Alle, die es einfach und rustikal mögen, werden hier vermutlich nicht auf ihre Kosten kommen - mit den DAV-Hütten, die als Schutzhütten gedacht sind, hat die Köpfle Alp mit ihrem Wellness-Stadl wenig zu tun.

Wie erreicht man die Köpfle Alp in Balderschwang?

Mit dem Auto ist die Alp allerdings nicht zu erreichen: Wer dort übernachten will, kann im Winter entweder mit den Schneeschuhen nach oben wandern oder mit den Skiern einen Einkehrschwung auf der Alp machen - denn diese liegt am Rande des Skigebiets Balderschwang. Auch alle, die nicht übernachten wollen, können hier für eine Pause einkehren.

Wer sich nicht viel bewegen will, kann sich auch mit der Pistenraupe nach oben kutschieren lassen. Im Sommer erledigt dies ein Shuttle. Das Gepäck wird mit der Materialseilbahn von Balderschwang nach oben gefahren.

Wer im Sommer nach oben wandert, legt etwa 200 Höhenmeter zurück - denn Balderschwang liegt auf 1100 Metern und ist damit Deutschlands höchstgelegene Gemeinde.

Sie ist nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter ein beliebtes Ziel für Ausflügler und Outdoor-Fans. Fünf Tipps, was Sie in Balderschwang unternehmen können, lesen Sie hier. Nicht weit entfernt, nahe Grasgehren, liegt die Mittelalpe, zu der eine schöne Winterwanderung führt.

Die Köpfle Alp ist übrigens nicht die einzige Alp, die Wellness in luftiger Höhe anbietet: Diese Hütte nahe Oberstdorf öffnet nur im Sommer und hat einen Whirlpool auf 1800 Metern.