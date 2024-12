„Wenn wir alle unfeindlich sind“: Spannender Jazz und gehaltvolle Geschichten in Sonthofen

Wenn drei gestandene Jazzmen so rund und schlüssig aufspielen, als ob’s nur einer wäre, dann ist das „Triosone“ am Werk – wie der Name, entsprechend englisch gesprochen, versichert. Nicht zum ersten Mal beleben Andreas Kopeinig, Tiny Schmauch und Klaus Hofer an Klavier, Bass und Schlagzeug den vorweihnachtlichen Trubel in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Doch diesmal teilen sich die drei die Bühne mit einer äußerst lebendigen Schauspielerin, die passende Gedichte und Geschichten liest: Simone Schatz. Dass das Ganze jedoch nicht allzu glatt und glanzvoll ablaufen soll, verkündet schon das übermütig verkehrte Motto „Wöhliche Freinachten!“

