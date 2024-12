Wohnbauprojekt in Fischen wird ohne Zweitwohnungen umgesetzt

30 neue Wohnungen in einem beliebten Urlaubsort im Allgäu - Bauprojekte wie dieses in Fischen-Weiler locken nicht nur Einheimische an, sondern auch Leute von auswärts, die sich ihren Traum von einer Ferienwohnung erfüllen wollen. Kommunen sehen das kritisch. In Fischen heißt es beispielsweise: Weitere Ferienwohnungen: Ja. Reine Zweitwohnungen: Nein. Bürgermeister Bruno Sauter erklärt, was der Unterschied ist.

