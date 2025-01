Heimelige Klänge: Die Illertaler Saitenmusik spielt beim "Winterlichen Allgäu" in Immenstadt

Unter dem Motto „Winterliches Allgäu“ veranstalten die katholische Pfarrei St. Nikolaus in Immenstadt und die Freunde der Kirchenmusik der gleichnamigen Pfarrei am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr im Immenstädter Pfarrheim St. Nikolaus ein „Wohnzimmerkonzert“ mit Geschichten und Musik. Die Besucher erwartet „ein abwechslungsreiches Programm mit kleinen Überraschungen“, verspricht Veronika Zengerle. Dabei weiß sie genau, wovon sie spricht, denn sie ist nicht nur Vereinsmitglied, sondern tritt an dem Nachmittag auch mit der „Illertaler Saitenmusik“ auf.

