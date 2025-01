Kritische Schaf- und Ziegenhaltung in Bolsterlang?

Um eine Herde Schafe und Ziegen, die auf einem Feld bei Bolsterlang lebt, machte sich ein Bürger offenbar Sorgen und wandte sich in einer anonymen E-Mail an die Behörden, den Tierschutzverein Sonthofen und die Presse. Der Vorwurf: Die Tiere würden ohne ausreichenden Stall bei jedem Wetter im Freien gehalten werden. Wasser gebe es nur in Eimern. Ob sie so Temperaturen um die -10 Grad überlegen werden, sei seiner Meinung nach fraglich.

Veterinäramt überprüft Haltung von Ziegen bei Bolsterlang

Zwischenzeitlich ist das Veterinäramt Oberallgäu den Hinweisen nachgegangen - und gab Entwarnung. Vor Ort stießen die Kontrolleure auf Ziegen, die in einem Stadel standen. „Ein angemessener Witterungsschutz war damit verbunden“, informiert das Landratsamt Oberallgäu auf Anfrage unserer Redaktion. Die Tiere hätten zudem freien Zugang zu Futter und Wasser. „Die eingegangenen Hinweise, dass Tiere bei Minustemperaturen ohne Schutz im Freien stünden, konnten somit nicht bestätigt werden.“ Auch Rolf Walter, Bürgermeister von Bolsterlang, sagt dazu: „Sie werden tiergerecht gehalten. Keine weiteren Maßnahmen sind zu ergreifen.“

Ziegenherde bei Bolsterlang - nötige Registrierung fehlt

Grundsätzlich dürfen Tierbesitzer ihre Schafe und Ziegen auch im Winter draußen halten, wenn diese immer ausreichend Futter und Wasser zur Verfügung haben und ein Unterstand sie vor Wettereinflüssen schützt. Es gibt noch weitere Anforderungen, diese hängen allerdings von der Tierart, dem Gesundheitszustand der Wiederkäuer und den örtlichen klimatischen Bedingungen ab, erklärt das Landratsamt Oberallgäu.

Ein weiterer Hinweis des anonymen E-Mailschreibers habe sich allerdings bestätigt: Die Ziegen trugen nicht die vorgeschriebene Kennzeichnung nach der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV). Das Veterinäramt forderte den Tierhalter deshalb auf, die Ziegen entsprechend zu markieren und die damit verbundenen Registrier- und Meldeverpflichtungen nachzuholen.