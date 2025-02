„Wir haben die Hölle erlebt!“ Sonthofer erinnert sich an die Bombenangriffe vor 80 Jahren

Es sind mehr als nur Erinnerungen, die Eugen Wutz teilen will. „Wir haben die Hölle erlebt und stehen kurz davor, wieder nach rechts zu rücken. Das darf nie wieder passieren“, sagt der 89-Jährige. „Wir müssen lernen und dürfen nicht vergessen.“ Eugen Wutz wird das nie passieren. Denn vor 80 Jahren, am 22. Februar 1945, waren der Bahnhof und das Zentrum der heutigen Kreisstadt Sonthofen Ziel einer US-Bombardierung im Zweiten Weltkrieg. Zwei Monate später, kurz vor Kriegsende, gab es einen zweiten Tieffliegerangriff auf die St. Michael Kirche und das Landratsamt – sowie auf Immenstadt. Insgesamt sind bei den Luftangriffen in Sonthofen 75 Menschen ums Leben gekommen.

