Deutsche Touristen in Italien von einem Bären überrascht

Ein Tiergeräusch weckte Vater und Sohn, dann sahen sie sich einem Bären gegenüber. Und das, obwohl sie eigentlich nur in Italien Urlaub machen wollten. Laut der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen begegneten die beiden dem Bären im Valgrande-Nationalpark zwischen Lago Maggiore und Val d’Ossola in der piemontesischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola. Rund 1300 Meter über der Stadt Santa Maria Maggiore wollten sie übernachten.

In Deutschland gab es laut der dpa heuer bereits etliche Hinweise auf Bären-Sichtungen.

Begegnung mit einem Bär in Italien: Deutsche Urlauber mit Helikopter gerettet

Der Bär kam wohl sehr nahe und sei wenig schüchtern gewesen, heißt es außerdem. Nachdem Vater und Sohn den Notruf abgesetzt hatten, wurde ein Helikopter in besagtes Gebiet geschickt und holte die beiden ab. Der Bär soll indes verschwunden sein. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Geschichte des Bären kann man zurückverfolgen

Vermutet wird nun, dass es sich bei dem Bären um einen Braunbären mit der Kennung M29 handelt, der 2013 im Trentino geboren wurde und 2016 in die Schweiz wanderte. Um ein Weibchen zu finden, könnte er offenbar nach Italien zurückgekehrt sein.

Kontakt zu Menschen habe er jedoch nur begrenzt gesucht, wie das italienische Nachrichtenportal Rai sei M29 berichtet. Zudem verhielt er sich nie aggressiv.

