Camping am Gardasee: Ist das schon im Februar möglich?

Wer im Februar tiefen Temperaturen und womöglich auch Schnee entfliehen möchte, zieht es von Deutschland aus in den Süden. Eines der beliebtesten Urlaubsziele liegt jenseits der Alpen: der Gardasee. Auch für Fans des Campings ist der größte See Italiens ein Anziehungspunkt. Doch ist es im Februar überhaupt möglich, am Gardasee zu campen?

Haben Campingplätze am Gardasee im Februar geöffnet?

Wenn der Februar gekommen ist, dann haben wir in Deutschland in der Regel eine längere Phase von tiefen Temperaturen, vielen Niederschlägen und Schnee hinter uns. Zwar ist das Ende des Winters dann nahe, doch es sind noch Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten. Laut wetter.com liegt das langjährige Mittel in Deutschland im Februar bei 0,4 Grad. Es gibt also gute Gründe, um gen Süden zum Gardasee zu fahren.

In diesem Zuge gibt es eine gute Nachricht für Interessenten eines winterlichen Campingausflugs: Laut unserer Recherche gibt es mehrere Campingplätze, die am Gardasee ganzjährig geöffnet haben. Die Voraussetzungen sind also gegeben. Doch welche klimatischen Bedingungen sind zu erwarten?

Campen im Februar: Wie warm ist es dann am Gardasee?

Die Temperatur ist bei einem Campingurlaub ein wichtiger Faktor, keine Frage. Auch hierbei gibt es eine gute Nachricht: Im Durchschnitt ist es am Gardasee im Februar ein ganzes Stück wärmer als in Deutschland und es ist kein gefrorener Boden zu erwarten. Nicht unwichtig, wenn es an das Aufbauen eines Zeltes geht. Laut wetter.de schwanken die Temperaturen am Benaco, wie der See im Italienischen umgangssprachlich genannt wird, zwischen 1,7 und 9,6 Grad. Zudem beträgt die Niederschlagsmenge mit 59 mm weniger als in der Phase zwischen März und Juni.

Wer sich einen Badeurlaub erhofft, sollte allerdings später im Jahr an den Gardasee kommen. Die durchschnittliche Wassertemperatur von 11,8 Grad dürfte für die meisten Urlauberinnen und Urlauber wenig attraktiv klingen.

Übrigens: Der Brenner Basistunnel soll bald eine Möglichkeit darstellen, in weniger als 30 Minuten von Innsbruck nach Südtirol zu kommen. Bis dahin gibt es andere Alternativen zur Brennerautobahn.