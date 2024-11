Desenzano del Garda: Diese Sehenswürdigkeiten sollten Sie nicht verpassen

Desenzano liegt am südlichen Seeufer und ist mit mehr als 20.000 Einwohnern die größte Stadt am Gardasee. Dass der Ort früher ein wichtiges Handelszentrum Oberitaliens gewesen ist, sehen Urlauber und Touristen noch heute. Neu restaurierte Handelshäuser zieren die Straßen rund um den Hafen und in der Altstadt. Verschiedene Sehenswürdigkeiten und Märkte sind einen Besuch wert.

Diese Sehenswürdigkeiten gibt es in Desenzano del Garda

Kultur- und Geschichtsliebhaber sind in Desenzano besonders gut aufgehoben. Die Stadt ist bekannt für ihr kulturelles Erbe, das sich auch in den verschiedenen Sehenswürdigkeiten wiederspiegelt:

Im frühen Mittelalter ist die Burg von Desenzano gebaut worden, die hauptsächlich als Zufluchtsort für die Bevölkerung bei Angriffen galt. Einige Jahrhunderte später, ab 1882, beherbergte die Burg Soldaten. Nach weitgehenden Restaurierungen ist die Burg heute für Touristen geöffnet.

Der im 16. Jahrhundert erbaute Dom Santa Maria Maddalena ist Heimat verschiedener Ölgemälde. Darunter befindet sich auch das Kunstwerk "Das letzte Abendmahl" von Giambattista Tiepolo, wie auf gardasee.de berichtet wird.

Wer mehr über die Geschichte der prähistorischen Kulturen in der Gardaseeregion erfahren möchte, ist im archäologischen Museum "Giovanni Rambotti" richtig. Es ist im Jahr 1990 eröffnet worden und benannt nach dem ersten Bürgermeister Desenzanos aus dem Jahr 1860.

Die römische Villa in Desenzano ist eine wichtige Ausgrabungsstätte über spätantike Villen in Norditalien. Die Überreste der Villa sind in den 1920er-Jahren gefunden worden und werden auf das Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus bis zum fünften Jahrhundert nach Christus datiert.

Märkte gibt es in Desenzano am Gardasee

In Desenzano gibt es verschiedene Märkte, die an unterschiedlichen Wochentagen stattfinden. Jeden Dienstag findet im Zentrum von Desenzano ein großer Wochenmarkt von 8.00 bis 13.00 Uhr statt. Dort gibt Lebensmittel wie Obst, Gemüse und frischen Fisch, aber auch Kleidung, Schuhe und Taschen. Im Ortsteil San Martino della Battaglia findet samstags ebenfalls von 8.00 bis 13.00 Uhr ein Markt statt, der allerdings kleiner ist als der Markt im Zentrum.

Neben den beiden Wochenmärkten findet laut gardasee.de jeden ersten Sonntag im Monat von 8.00 bis 13.00 Uhr ein Antiquitätenmarkt in Desenzano statt.

Desenzano del Garda: Diesen Geheimtipp sollten Sie nicht verpassen

Im Ortsteil Battaglia von Desenzano steht der Turm von San Martino, der nach Angaben von Tripadvisor ein echter Geheimtipp ist. Der Turm ist ein Denkmal für die Soldaten und Gefallenen, die in den Unabhängigkeitskämpfen von Italien zwischen 1848 und 1879 gekämpft haben, wie auf der offiziellen Website berichtet wird. Nicht nur von Außen erscheint der 64 Meter hohe Turm beeindruckend. Innen finden Besucher Bronzestatuen und verschiedene Fresken vor. Unweit des Turms befindet sich das Museum von San Martino. Dort werden Reliquien aus den Schlachten im 19. Jahrhundert ausgestellt.

