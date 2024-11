Familienurlaub? Sporttrip mit Schwimmen, Radfahren und anderen Aktivitäten? Kulinarische Erlebnisreise? Camping am Wasser? Touren ins Grüne? Für all das ist der Gardasee bestens geeignet. Und deshalb auch unter deutschen Touristen beliebt. Der größte See Italiens ist nicht nur im Sommer eine Reise wert. Auch bei schlechtem Wetter finden sich diverse Unternehmungen. Und im Wasser selbst kommen Jung wie Alt auf ihre Kosten.

Bei einer Reise an den Gardasee stellt sich aber auch immer die Frage, ob weite Teile der Gegend erkundet werden sollen oder die Konzentration auf einzelnen Orten liegt. In diesem Artikel dreht sich alles um Lazise sul Garda.

Lazise sul Garda: Wo liegt der Ort am Gardasee und was sollte man wissen?

Lazise sul Garda liegt sehr weit südlich am Ostufer des Gardasee. Dort hat der See etwa seine breiteste Stelle. In dem Ort in der Provinz Verona leben rund 7000 Menschen. Das Portal gardasee.at spricht von einer Kleinstadt.

Laut tourismlazise.it ist die Altstadt eine Zone mit beschränktem Verkehr. Sie kann aber bequem zu Fuß erkundet werden. Das Portal erwähnt auch, dass Lazise die älteste Gemeinde Italiens ist.

Lazise sul Garda: Welche öffentlichen Verkehrsmittel gibt es?

Wie tourismlazise.it informiert, handelt es sich beim Busbahnhof in Via Gardesana um die Haupthaltestelle der Buslinie ATV, die das gesamte Gebiet der Provinz, die Stadt Verona und den dortigen Flughafen Valerio Catullo miteinander verbindet.

Außerdem starten vom Seehafen öffentliche Schiffe und Fähren, die andere Ortschaften am Gardasee anfahren. Trenitalia-Züge halten am Hauptbahnhof Peschiera del Garda, das südlicher liegt, die Distanz beträgt knapp zehn Kilometer.

Lazise sul Garda: Was kann man in dem Ort am Gardasee unternehmen?

Der Hafen von Lazise sul Garda trägt den Namen Porto Vecchio und liegt am Fuße der Piazza Vittorio Emanuele II. Wie tourismlazise.it schreibt, handelt es sich um einen der meistfotografierten Orte. Er existierte demnach bereits im 10. Jahrhundert. Hier besteht auch die Möglichkeit, zum Stundentarif vorübergehend ein Boot festzumachen.

Ebenfalls direkt am Gardasee liegt die Seepromenade Lungolargo Marconi. Sie ist durch eines der drei Tore Porta San Zeno, Porta Cansignorio oder Porta del Leone zu erreichen. Über sie kann ein Spaziergang nach Bardolino, Cisano und Garda im Norden oder nach Peschiera del Garda im Süden unternommen werden. Auch die Strände werden so miteinander verbunden.

Charakteristisch für die Promenade sind die Pflaster im Wellenmuster. Nahe dem Hafen findet sich eine Bronzestatue in Form einer Seejungfrau.

Auffällig ist zudem der venetische Zollbau, besser bekannt als Dogana Veneta. Das Gebäude wurde nach bisherigen Erkenntnissen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut. Es wurde einst als Waffenarsenal der Flotte und ebenso zum Warenaustausch genutzt, ehe es die Gemeinde Lazise kaufte und vollständig zum Handelszollamt umfunktionierte.

Mittlerweile steigen in dem restaurierten Gebäude Hochzeiten, Konferenzen, Galadinner, Modeschauen und Kunstausstellungen. Es zählt zu den wichtigsten Gebäuden von Lazise.

Sehenswert ist auch die Skaligerburg, eine je nach Quelle im 9., 13. oder 14. Jahrhundert erbaute Burg. Laut gardasee.at handelt es sich um eine der am besten erhaltenen Festungsanlagen in Italien.

Sie ist auch als Castello di Lazise bekannt und verfügt über sechs Türme. An ihr vorbei führt die Rosenheimstraße, die nach der bayerischen Partnerstadt benannt ist. Die Burg selbst befindet sich im Privatbesitz der Grafen Bernini und kann deshalb nur von außen besichtigt werden.

Direkt am Hafen fällt die romanische Kirche des Heiligen Nicolo ins Auge. Sie ist dem Schutzpatron der Fischer und Seeleute gewidmet und entstand zum Ende des 12. Jahrhunderts.

Zentral in Lazise sul Garda gelegen befindet sich die Kirche der Heiligen Zenone und Martino, die erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt wurde. Charakteristisch ist der quadratische hohe, weiße Glockenturm mit Uhr. Außerdem erinnert sie mit der weißen Fassade und den dekorierten Säulen an Tempel aus dem alten Rom.

Lazise sul Garda: Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Nähe des Ortes am Gardasee?

Auch kurze Ausflüge von Lazise sul Garda aus lohnen sich. Im etwas südlich gelegenen Örtchen Cola befindet sich ein Thermalbad. Laut gardasee.de bietet der 5000 Quadratmeter große Thermalsee Springbrunnen, kleine Wasserfälle, Grotten und verschiedene Unterwassermassagen.

Unweit von Lazise sul Garda ist auch Canevaworld zu Hause. Der Freizeitpark ist auf 300.000 Quadratmetern zweigeteilt: Neben den Movieland Studios mit Stuntshows und Fahrattraktionen besteht er auch aus dem Wasserpark Aqua Paradise Park.

Etwas weiter vom Gardasee entfernt liegt der Zoo und Safaripark Parco Natura Viva. Hier lassen sich Tiere aus dem eigenen Auto heraus erleben.

Auch weitere Kirchen finden sich im Umland von Lazise sul Garda. Das Portal tourismlazise.it nennt die Kirche der Heiligen Fermo und Rustico vor Calmasino, die Kirche der Heiligen Faustino und Giovita bei Mondragone, die Kirche des Heiligen Giorgio Martire in Cola, die Kirche Santa Maria delle Grazie „La Pergolana“ an der Gardesanastraße zwischen Lazise und Cisano, die Kirche von Sant’Antonio in Corte Saline, die Kirche von Sant’Antonio in Palu dei Mori und die Wallfahrtskirche Madonna della Neve in Cola.