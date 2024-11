Schlittschuhlaufen am Gardasee: Ist das möglich?

Die wenigsten Menschen denken im ersten Moment daran, den Gardasee im Winter zu besuchen. Wegen seiner recht nördlichen Lage – verglichen mit Sizilien und der Mittelmeerregion, in der es auch im Winter noch angenehme Temperaturen hat –, ist der Gardasee eher ein Geheimtipp in der kalten Jahreszeit.

Obwohl der größte See Italiens vor allem im Sommer gut besucht ist, lohnt sich eben auch eine Reise im Winter. Bunte Weihnachtsmärkte in den Städten und am Ufer, Winterwanderungen auf den umliegenden Bergen oder Ski fahren, zum Beispiel auf dem östlich gelegenen Monte Baldo – aber kann man auch Schlittschuhlaufen?

Auf dem Gardasee Schlittschuhlaufen: Ist das möglich?

Zwar wird es auch in den Wintermonaten kälter am Gardasee. Immerhin ist Norditalien auch für kältere Temperaturen bekannt. Die Wassertemperatur kann laut wassertemperatur.org auf 4 Grad Celsius fallen. Insgesamt ist es aber recht unwahrscheinlich, dass der See zufriert. Das letzte Mal als das geschah, ist schon einig ganze Weile her – knapp 300 Jahre. Schlittschuhlaufen kann man aber trotzdem.

Schlittschuhlaufen am Gardasee: Wo kann man das dieses Jahr?

Es ist möglich, indem man auf einen der Weihnachtsmärkte geht. Laut gardasee.de haben einige Weihnachtsmärkte eine Eisbahn, auf der man dieses Jahr Schlittschuhlaufen kann.

Ostufer Gardasee

Bardolino, vom 06.12.2024 bis 06.01.2025

Lazise, vom 27.11.2024 bis 09.01.2025

Westufer Gardasee

Brescia

Salò

Sirmione

Für den nördlichen und südlichen Teil des Gardasees gibt es derzeit keine Informationen über das Schlittschuhlaufen auf Weihnachtsmärkten.

Zudem gibt es noch Eishallen oder Eisbahnen rund um den Gardasee. Eine nähere Gelegenheit bietet die Maccani Ice Arena in Trento, liegt aber etwa von Garda fast eine Stunde mit dem Auto entfernt. Schlittschuhlaufen am Gardasee ist also problemlos möglich, wenn man auf einen Weihnachtsmarkt geht.

Übrigens: Die beliebteste Reisezeit an den Gardasee ist im Juli und August. Wann die beste Reisezeit ist, hängt von persönlichen Präferenzen ab. 15 Sehenswürdigkeiten lohnen sich besonders am Gardasee.