Silvester am Gardasee: Wo kann man gut feiern?

Nicht nur im Sommer ist der Gardasee ein Erlebnis. Zum Jahreswechsel erstrahlen noch überall weihnachtliche Lichter in den Orten entlang des Seeufers. Und egal, wie man seinen Silvesterabend verbringen möchte, gibt es am Gardasee einige Optionen: Party und DJs, spektakuläres Feuerwerk, Silvester-Traditionen und alternative, ruhigere Aktivitäten. Wo man am Gardasee je nach Geschmack am besten Silvester feiern kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wie warm ist es Silvester am Gardasee?

Laut wetter.de liegen die Temperaturen am Gardasee im Dezember in der Regel über Null Grad Celsius. Die Maximaltemperatur liegt bei fast acht grad Celsius. Die Wolkenbedeckung liegt bei 60 Prozent, das bedeutet, dass man mit Glück tagsüber im Dezember auch noch einige ersehnte Sonnenstunden erleben kann. Die Wassertemperatur des Gardasees liegt im Winter bei 14 Grad Celsius, schreibt wetter.de. Das kann eine wertvolle Information sein, wenn man sich vornimmt, bei seinem Silvestertrip zum Gardasee an einer alteingesessenen Tradition teilzunehmen: dem Neujahrs-Baden. „Schlägt die Uhr zwölf und wurde der Morgen des 1. Januar gebührlich begrüßt, begehen Wagemutige den traditionellen Sprung in den Gardasee“, schreibt gardasee.at.

Wo sind Partys und Feuerwerk am Gardasee?

Riva del Garda : Wer Silvester am liebsten mitten im Geschehen sein will, kann mit einem Neujahrs-Abend in Riva del Garda nichts falsch machen. Laut der-gardasee.de findet eine große Silvesterparty auf der Piazza Garibaldi statt und die Musik zur Fete wird von DJ Alex Tozzo & DJ Corrado geliefert. Der Weihnachtsmarkt von Riva hat am Silvesterabend außerdem bis drei Uhr morgens geöffnet. Die Piazza Tre Novembre soll laut gardasee.at auch ein idealer Silvester-Spot sein. Dort findet am Neujahrsmittag auch das traditionelle Baden im See statt. Die Stadt bietet das spektakulärste Feuerwerk, das es am gesamten Gardasee zu bestaunen gibt, schreibt gardasee.at .

Desenzano : Laut am-gardasee.de findet in Desenzano am Silvester-Abend auf der Hafen-Promenade Lungolago Cesare Battistier ein Feuerwerk statt. Wer seinen Neujahrs-Abend nicht in der Menge auf einer Piazza oder Straße verbringen will, aber nichts von den spektakulären Feuerwerks-Shows am Gardasee verpassen will, kann von Desenzano aus an einer Silvesterkreuzfahrt teilnehmen, schreibt gardasee.de . Die Tour veranstaltet der Ausflugsdampfer „Tonale“ und bietet an 20.30 Uhr Programm von einem Gänge-Dinner bis zu Live-Musik.

Bardolino: Auch Bardolino ist eine der Top-Adressen für Party-Freudige am Neujahrsabend, schreibt gardasee.at . Auf der Piazza del Porto soll am Silvesterabend laut am-gardasee.de ein Feuerwerk stattfinden.

Sirmione: Wer sein Silvester mal ganz ruhig, gemütlich und warm verbringen will, statt draußen zu frieren, kann seinen Abend in einer der Thermen von Sirmione verbringen, schreibt die Gardasee Zeitung .