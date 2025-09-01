Traumstraße am Gardasee: Das „achte Weltwunder“ ist jetzt wieder befahrbar

Aufatmen am Gardasee? Das können jetzt Einheimische und Touristen. Eine der schönsten Straßen am Gardasee, die Panoramastrecke Strada della Forra (SP38), ist wieder geöffnet, wie suedtirolnews.it berichtete. Sie sollte bereits zu Ostern wieder für Fahrzeuge freigegeben werden. Experten hatten die Strecke während der monatelangen Sperrung überwacht und laut suedtirolnews.it keine kritischen Erdbewegungen mehr festgestellt. Die Wiedereröffnung war zunächst gescheitert: Die Straße blieb aus Sicherheitsgründen vorerst gesperrt. Das hat das Nachrichtenportal in einem Bericht Ende April erklärt. Die Straße, die schon als Filmkulisse diente, konnte 19 Monate nicht befahren werden - nun ist es wieder soweit. Allerdings mit einer Einschränkung.

Übrigens: Wer einen Tagestrip vom Gardasee nach Südtirol machen will, hat eine große Auswahl an Orten, zwischen denen er wählen kann. Der Brenner muss nicht immer sein – und kann bei Baustellen auch zu längeren Verzögerungen führen, seit Januar 2025 wird die Autobahn saniert.

Sperrung am Gardasee: Diese Traumstraße ist nun wieder geöffnet

Winston Churchill soll die Straße sogar schon als „achtes Weltwunder“ bezeichnet haben, wie bresciatourism.it weiß. Vom Gardaseeufer bei Porto führen enge Kurven in die Höhe. Die unter Motorradfahrern beliebte Strecke schlängelt sich an der Schlucht des Flusses Brasa entlang, dessen Wasser sich über Jahrtausende in die Schlucht gegraben hat. Von 65 Höhenmetern führt die Strada della Forra steil auf 423 Höhenmeter in das Dorf Pieve di Tremosine. An einigen Stellen wird die Strada della Forra sogar zur Einbahnstraße, weil sie an einigen Stellen so eng ist. Dort regelt laut gardasee.de eine Ampel den Verkehr. Für die Filmreihe von James Bond war die Strecke sogar schon Kulisse, bei „Ein Quantum Trost“.

Wie suedtirolnews.it berichtet, galt ein 70 Kubikmeter großer Felsvorsprung als potenzielle Gefahr, da dieser in die Fahrbahn rein ragt. Vertreter der Provinz Brescia und der Gemeinden sowie Experten legten eine Art Vorgehensplan fest. Zunächst sollte es eine geplante Sprengung des gewaltigen Felsvorsprungs geben. Dann sollte die Felswand stabilisiert und der Tunnel verstärkt werden.

Der Bürgermeister von Tremosine, Battista Girardi, betonte die Bedeutung der Straße für das gesamte Gebiet gegenüber suedtirolnews.it: „Unser Ziel ist es, die Straße bis Ostern wieder zu öffnen. Die Sperrung hat gravierende wirtschaftliche Auswirkungen, besonders mit Blick auf die bevorstehende Tourismussaison.“

Sperrung der Strada della Forr: Die Traumstraße ist nun wieder geöffnet - aber mit Einschränkung

Die Freigabe der Strada della Forra zu Ostern hatte nicht geklappt. Aber warum? Eigentlich konnten die umfangreichen Sanierungsarbeiten laut suedtirolnews.it erfolgreich abgeschlossen werden. Die Tunnelwände wurden verstärkt, Stütznetze und Zugstangen installiert sowie die Fahrbahn und die Beschilderung erneuert. Trotzdem war die Straße weiterhin gesperrt. Das lag den Behörden zufolge an der geologischen Situation. Messungen hätten eine fortschreitende Bewegung des Erdrutsches gezeigt, und allein im April sei eine Verformung von neun Millimetern festgestellt worden, berichtet suedtirolnews.it.

Aus diesem Grund mussten sich Autofahrerinnen und Autofahrer, Motorrad- und Radtouristen sowie Einheimische vorerst noch gedulden. Seit dem 1. August darf die Straße nun wieder befahren werden - allerdings nur bergaufwärts, wie suedtirolnews.it berichtete. So sollen Risiken minimiert und Staus vermieden werden.

Übrigens: Am Gardasee wohnen einige Prominente, haben dort ein Feriendomizil, oder urlauben ganz in der Nähe davon , wie etwa auch Brad Pitt und George Clooney. Selbst einen riesen Freizeitpark bietet der Gardasee im Gardaland.