Von George Clooney bis Brad Pitt: Diese Stars kann man am Gardasee antreffen

Die Seen Norditaliens sind nicht nur für ihre Landschaften bekannt, sondern auch als Rückzugsorte zahlreicher internationaler Prominenter. Während der Comer See bereits seit Jahren als Hotspot für Stars gilt, zieht auch der Gardasee mit seinen malerischen Orten immer mehr Berühmtheiten an.

Welche Promis wohnen am Comer See?

Einer der bekanntesten Bewohner des Comer Sees ist zweifellos der US-amerikanische Schauspieler George Clooney. Der Hollywood-Star erwarb im Jahr 2002 die historische „Villa Oleandra“ in der kleinen Gemeinde Laglio, wie unter anderem das Reiseportal SiViaggia schreibt. Seitdem verbringen seine Frau Amal und er regelmäßig Zeit dort und haben mit ihrer Anwesenheit maßgeblich zur Popularität der Region beigetragen. Sogar Reiseanbieter werben damit, dass man potenziell den Hollywood-Star antreffen könnte.

Neben den Clooneys zog es auch weitere Stars an den Comer See. Madonna, die „Queen of Pop“, verbrachte in der Vergangenheit viel Zeit in der Villa von Donnatella Versace in Moltrasio, wie italienische Medien berichteten. Weitere bekannte Persönlichkeiten werden regelmäßig in der Gegend gesichtet. Das Restaurant „Locanda dell‘Isola Comacina“ hat auf der Website eine lange Liste von Berühmtheiten, die bereits bei ihnen gespeist haben. Darunter auch Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Brad Pitt. Aber nicht nur privat verbringen Stars ihre Zeit am Comer See. Die Region diente öfter schon als Filmkulisse, zum Beispiel für den James-Bond-Film „Casino Royale“.

Welche Promis haben ein Haus am Gardasee?

Im Vergleich zum Comer See ist der Gardasee weniger für prominente Hausbesitzer bekannt. Dennoch zieht er zahlreiche Berühmtheiten an, die die malerischen Ausflugsziele und das milde Klima schätzen. Obwohl er am Comer See residiert, wurde George Clooney in den vergangenen Jahren mehrfach am Gardasee gesichtet und scheint die Region besonders zu mögen.

Vergangenes Jahr besuchte außerdem Leonardo DiCaprio gemeinsam mit seiner Partnerin Vittoria Ceretti die Museen von Brescia, wie die italienische Tageszeitung Giornale di Brescia berichtete. Im Rahmen des jährlich stattfindenden „Tener-a-mente“-Musikfestivals wurde auch Schauspieler Keanu Reeves 2024 am Gardasee gesichtet. 2022 war Johnny Depp aus gleichem Anlass in Italien gewesen.

Welche Künstler besuchten den Gardasee?

In der Vergangenheit fühlten sich schon viele Künstler von der Gardasee-Region inspiriert. Der See kann darum auf eine lange Liste historischer Persönlichkeiten verweisen, die hier Zeit verbrachten. Dichter wie Johann Wolfgang von Goethe und Dante Alighieri sowie Maler wie Albrecht Dürer wurden durch den Gardasee geprägt. Auch politische Größen wie Napoleon Bonaparte und Winston Churchill hatten eine Verbindung zu dieser Region.