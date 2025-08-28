Webcams rund um den Gardasee: Wo sind sie und warum gibt es die Live-Übertragung?

Der Gardasee ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Kein Wunder: Schließlich bietet der größte See Italiens ein traumhaftes Bergpanorama, mit Wanderwegen und Strecken für Fahrradtouren, malerischen Ortschaften am Ufer und dank angenehmem Seewasser natürlich perfekte Bedingungen zum Schwimmen, Baden, Angeln oder Bootfahren.

Viele dieser Aktivitäten sind aber auch planungsintensiv und hängen mit der Witterung zusammen: Bei Regen, Gewitter oder starkem Wind muss die eine oder andere Freizeitaktivität kurzfristig abgesagt werden und stattdessen ein Schlecht-Wetter-Programm her.

Da ist es gut, wenn man schon vorher genau weiß, wie die Lage am Gardasee gerade ist. Und besonders nützlich sind dafür die zahlreichen Webcams, die Bilder und Videos vom Gardasee in Echtzeit ins Internet übertragen. Wie man die Gardasee-Webcams im Internet findet, wo sie platziert sind und wofür sie gut sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Livestream vom Gardasee: Was für Webcams sind das?

Die Webcams rund um den Gardasee gehören zum Großteil zu Tourismusanbietern, Hotels, privaten Betreibern und Wetterstationen. Gesendet wird von privaten und öffentlichen Plätzen, Aussichtspunkten, Badestellen oder Hafenanlagen. In vielen Fällen werden keine Videos übertragen, sondern Fotos, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Die Aktualisierung passiert bei manchen Webcams beispielsweise alle zehn Sekunden, alle dreißig Sekunden, in Fünf- oder in Zehn-Minuten-Schritten. Manche Anbieter laden auch kurze aktuelle Videosequenzen hoch, die einen Rundumblick ermöglichen, etwa die städtische Webcam aus der Gemeinde Bardolino.

Webcams rund um den Gardasee: Wo sind sie?

Wie bereits erwähnt, werden die Webcams rund um den Gardasee von ganz unterschiedlichen Anbietern betrieben. Deshalb gibt es keine zentrale Seite, wo offiziell alle Webcams gesammelt sind. Doch einige Websites haben durchaus eine Auswahl an Webcam-Standorten gesammelt.

Bei gardasee.webcam sind 86 Webcams vom Gardaseeufer gesammelt, die man mithilfe einer Karte anwählen kann. Aus folgenden Städten werden dabei teilweise mehrere Live-Übertragungen angeboten:

Auch die Tourismusseite gardasee.de hat eine kleine Zusammenstellung von Webcams, die das Ufer des Gardasees von unterschiedlichen Standorten aus zeigen. Wer schon genau weiß, von welchem Ort die Live-Übertragung benötigt wird, kann im Internet auch gezielt danach suchen. Oft bieten kommunale Tourismusseiten oder Websites für die Wettervorhersage eine Webcam für den entsprechenden Ort an – etwa wetteronline.de.

Webcams am Gardasee: Warum gibt es die Live-Übertragung?

Die Webcam-Übertragungen gibt es, um die Situation vor Ort gemütlich vom Computer oder Smartphone aus zu prüfen. Scheint gerade die Sonne oder ziehen vielleicht gerade schon dunkle Wolken auf? Das macht es deutlich leichter, zu entscheiden, ob man noch zum Baden gehen will oder vielleicht doch lieber auf einen Espresso ins Café.

Aber nicht nur die aktuellen Wetterentwicklungen verrät ein Blick auf die Webcam: Auch der Wellengang oder wie hoch das Wasser derzeit steht, lässt sich daran erkennen. Manche Webcam zeigt sogar, wie viele Menschen gerade am Urlaubsziel unterwegs sind, ob die Liegestühle am Strand besetzt sind oder der Lieblingsplatz am Ufer noch frei ist. Wer also schon vorher weiß, wo es hingehen soll, kann dank Live-Übertragung deutlich besser planen.

Übrigens: Die Autofahrt von Deutschland zum Gardasee kann teuer werden – doch mit ein paar Tricks klappt die Reise auch ohne Maut. Manche Urlauber reisen dagegen lieber an einen anderen See, der offiziell zum schönsten See Italiens gekürt wurde.