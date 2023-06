Fünf schöne Badestellen rund um den Gardasee

Viele Allgäuer zieht es in ihrem Urlaub an den Gardasee nach Italien. Rund um den See gibt es eine Vielzahl von Stränden zum Baden - wir stellen fünf davon vor.

08.06.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Der Gardasee lockt als größter See Italiens jährlich zahllose Urlauber zum Baden, Campen oder Wandern an. Auch im Allgäu ist der See ein beliebtes Reiseziel, liegt er doch nur etwa 400 Kilometer von Kempten entfernt. Vor allem im Sommer darf dabei natürlich auch ein Bad im teils türkisblauen See nicht fehlen. Während der aktuellen Pfingstferien können sich Urlauber auf erfrischende Wassertemperaturen von rund 20 Grad freuen. Auch die Wetterlage hat sich aktuell wieder etwas beruhigt, nachdem es in den letzten Tagen teils zu heftigen Unwettern gekommen war.

In der Vergangenheit hatte der Gardasee eher mit Dürre und niedrigen Wasserständen zu kämpfen. Trotzdem gibt es noch immer eine Vielzahl beliebter Badestellen rund um den See. Wir stellen fünf von ihnen kurz vor:

1. Gardasee-Badestrand "Spiaggia dei Pini"

Am nördlichen Ende des Gardasees liegt der Ort Riva del Garda, der umgeben ist von hohen Bergen. Dort liegt der Badestrand "Spiaggia dei Pini". Er verfügt über einen Kiesstrand und eine große Liegewiese. Am Strand gibt es auch überwachte Badebereiche. Außerdem gibt es vor Ort eine Segelschule mit Boots-, Kanu- und Stand-Up-Paddle-Verleih.

2. Gardasee-Badestrand "Spiaggia val di sogno"

Entlang der Ostküste des Gardasees gibt es viele Buchtenzum Schwimmen. An einer von ihnen, zwischen Brenzone und Malcesine, liegt der "Spiaggia val di sogno". Die halbkreisförmige Bucht bietet ideale Bedingungen für Windsurfer, aber der frei zugängliche Strand ist auch für andere Badegäste ein lohnendes Ziel. Vom Kieselstrand aus hat man eine besonders schöne Aussicht auf den See.

3. "Jamaica Beach" am Gardasee

Der "Jamaica Beach" ist wohl einer der bekanntesten Strände entlang des Gardasees und gleichzeitig einer der außergewöhnlichsten. Er liegt an der Spitze der südlichen Halbinsel in Srimione nahe der Grotte di Catullo. Der Strand besteht aus weißen Steinen und ist nur nach einem längeren Fußmarsch durch den Ort zu erreichen.

Aufgrund des besonders türkis-blauen Wassers kommt am "Jamaica Beach", wie der Name schon sagt, schnell Karibik-Feeling auf. Eine weitere Besonderheit des Strandes sind im Wasser liegende Steinplatten, zwischen denen sich teilweise kleine Wasserbecken bilden. Entspannen können sich Besucherinnen und Besucher hier auch an einer Bar am Strand.

4. Gardasee-Badestrand "Spiaggia La Romantica"

Am südwestlichen Ufer des Gardasees befindet sich eine breite Bucht mit dem "Spiaggia La Romantica". Seinen Namen verdankt dieser Strand einerseits seiner schönen Natur und andererseits seiner sonnigen Lage. Dennoch finden sich am Ufer auch einige Schattenplätze. Der Kiesstrand ist einer der beliebtesten und breitesten Strände der Gegend. In direkter Nähe des Wassers gibt es Bars und Restaurants. Außerdem können Badegäste Liegestühle leihen und verschiedene Wassersportmöglichkeiten nutzen.

5. Gardasee-Badestrand "Spiaggia Cola"

Der Badestrand "Spiaggia Cola" befindet sich am Westufer des Gardasees und ist einer von mehreren Stränden der Gemeinde Limone sul Garda. Der freie Kiesstrand liegt nahe der Strandpromenade, an der es unter anderem Restaurants, Bars und Eiscafés gibt. Teil des Strandes ist ein Boot- und Tretbootverleih. Außerdem können Besucherinnen und Besucher an dem kostenlosen Strand Liegen und Sonnenschirme mieten.