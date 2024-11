Skifahren am Gardasee: Wo sind die besten Skigebiete?

Bei Urlaub am Gardasee denken viele zuerst an sommerliche Temperaturen, italienische Eiscreme und Badespaß. Aber auch im Winter hat der Gardasee und die Region drumherum einiges zu bieten. Wer wintersportbegeistert ist oder einfach mal Lust hat, den Gardasee in einer gemütlich-winterlichen Atmosphäre zu erleben, findet hier traumhafte Pisten, Loipen und nach der Action auch viele andere Winteraktivitäten. Wo man am Gardasee am besten Skifahren kann und was man sonst noch im Winter am Gardasee machen kann, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Im November wird auch das Wetter am Gardasee in der Regel schlechter. Viele fragen sich, ob sich ein Herbst-Ausflug an den Gardasee trotzdem noch lohnt.

Welche sind die besten Skigebiete am Gardasee?

Am Gardsee gibt es unzählige Skipisten und Langlaufgebiete für verschiedene Geschmäcker. Sie sind unterschiedlich weit vom See entfernt und haben verschiedene Vorzüge. Die besten und beliebtesten Skigebiete am Gardasee sind die folgenden:

Skigebiet Monte Baldo - Pra Alpesina: Der Monte Baldo ist eine Bergkette am südlichen Gardasee und laut gardasee.de mit 2000 Metern Höhe das höchste Bergmassiv des Gardasees. Das Skigebiet Pra Alpesina ist trotzdem schnell und einfach vom See aus zu erreichen: Vom Zentrum von Malcesine fährt eine Seilbahn. Innerhalb weniger Minuten ist man oben im Skigebiet. Dort erwarten einen Skipisten in verschiedenen Schwierigkeiten, Loipen, eine Rodelbahn und Winterwanderwege, schreibt garda-see.com . Beim Skifahren kann man den Blick auf den Gardasee genießen.

Alta Lessinia Langlauf-Skigebiet: Deutlich weitläufiger und etwas weiter entfernt ist das Wintersportgebiet „Centro Fondo Alta Lessinia“ in den Bergen nördlich von Verona . Aber es lohnt sich: „Rund um San Giorgio di Bosco Chiesanuova kommen Langlauffans auf vielen Kilometern gespurter Loipen auf ihre Kosten“, schreibt gardasee.de . Neben den Loipen finden Fans malerischer Winterlandschaften ein riesiges Gebiet mit Winterwanderwegen abseits der Loipen.

Skigebiet Paganella: Nördlich des Gardasees liegt ein Skigebiet bei der Stadt Andalo, das bei den Einheimischen von Tretino besondere Beliebtheit genießt, schreibt gardasee.de . Auch hier kann man beim Skifahren auf den Gardasee blicken und findet Pisten verschiedener Schwierigkeitsgrade. Unter anderem die „Kultpiste“ Olimpionica Due mit 1000 Metern Höhenunterschied, schreibt visittretino.info . Im Adamello-Brenta-Naturpark sind auch Ski- und Schneeschuhwanderungen möglich.

Was kann man im Winter am Gardasee machen?

„Während man am Tag in den Skigebieten von den unzähligen Sonnenstunden, dem strahlend blauen Himmel und der spektakulären Aussicht auf den Gardasee profitiert, kommt man am Abend in den Genuss der vorzüglichen mediterranen Küchen in den Hotels oder Restaurants direkt am See,“ beschreibt garda-see.com die Vorzüge des Gardasee-Winterurlaubs. Wer den winterlichen Gardasee erleben möchte, kann gleich das gesamte Paket nehmen und Weihnachten oder Silvester dort verbringen. Zum Jahreswechsel erstrahlen überall weihnachtliche Lichter in den Orten entlang des Seeufers, man kann Silvesterpartys, Weihnachtsmärkte und Feuerwerke erleben.

