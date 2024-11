Zitronengärten am Gardasee: Abendliche Führungen unter dem Sternenhimmel

Der Gardasee erstreckt sich über knapp 370 Quadratkilometer und ist der größte See Italiens. Zahlreiche reizvolle Orte laden Touristen zu einem Besuch ein. Wer kulturelle Highlights sucht oder die Natur im Norden erkunden möchte, kann die Zitronengärten in Limone sul Garda besuchen. Im „Limonaia del Castèl“, dem bekanntesten Zitronengewächshaus im historischen Ortskern, finden laut dem Tourismusportal gardasee.de im September abendliche Führungen unter dem Sternenhimmel statt.

Der Zitronengarten öffnet an manchen Tagen im Sommer auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Er ist dann von 20 bis 23 Uhr geöffnet. In dem Museum erfahren Besucher Informationen über die Geschichte und Kultur des Ortes Limone.

Obwohl der Name es vermuten lässt, hat das an einem steilen Berghang gelegene Dorf ursprünglich nichts mit der Zitrusfrucht zu tun. Stattdessen leitet sich dessen Name von dem lateinischen Wort „Limes“ ab, was auf Deutsch „Grenze“ bedeutet. Denn hier verlief einst die Landesgrenze zwischen Österreich und Italien. Dennoch gibt es in Limone laut gardasee.de zahlreiche Olivenhaine und Zitronenplantagen, die dem rund 1000 Einwohner großen Dorf eine besondere Romantik verleihen.

Gardasee: Wann finden die abendlichen Führungen in den Zitronengärten statt?

Die nächsten beiden Termine für eine abendliche Führung in den Zitronengärten sind an folgenden Tagen:

11. September 2024

18. September 2024

Zum Programm gehört auch Musik. Wer möchte, kann den Abend mit einem Gläschen des Zitronenlikörs Limoncello ausklingen lassen.

Welche Aktivitäten können Touristen am Gardasee sonst noch unternehmen?

Wer die beeindruckende Kulisse in Limone und dem Gardasee insgesamt lieber vom Wasser aus erleben möchte, der kann eine Schifffahrt auf dem See machen. Am Lago di Garda gibt es zudem eine Vielzahl weiterer Touristenattraktionen und Ausflugsmöglichkeiten. Angeln, Klettern und Baden an schönen Badestellen – das ist bloß ein kleiner Auszug davon.

Weiter können Urlauber Aktivitäten wie eine Safari-Tour, einen Besuch beim größten Freizeitpark Italiens, dem Gardaland, tolle Ausflüge mit der ganzen Familie oder andere Ausflüge am Gardasee unternehmen. Wer eine Alternative zum größten See Italiens sucht, der kann den Tennossee oder den Ledrosee besuchen.