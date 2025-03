Schwermetall beim TV Kaufbeuren

Die Judoabteilung des TV Kaufbeuren richtete die Bezirks-Einzelmeisterschaft der Altersklasse U13 sowie das Ranglistenturnier der U15 in der Sporthalle des Jakob-Brucker-Gymnasiums aus. Mehr als 100 Nachwuchsjudoka fanden sich auf den drei ausgelegten Matten ein, um ihre Besten zu ermitteln. Dank der gut organisierten Wettkampfführung verlief das Turnier reibungslos und zügig.

Nico Schmid gewinnt nach sechs Kämpfen Gold

In der AK U13 wurden die schwäbischen Meistertitel ausgekämpft, der TVK war mit neun Athletinnen und Athleten vertreten, die ihren Heimvorteil zu nutzen wussten: Alle qualifizierten sich für die nächste Meisterschaftsrunde. Besonders hervorzuheben ist Emily Merk, die als jüngster Jahrgang aus der U11 erstmals in der U13 ihr Glück versuchte und in der Gewichtsklasse bis 33 Kilo auf Anhieb den ersten Platz belegte. Ebenso beeindruckend war die Leistung von Nico Schmid, der in der Gewichtsklasse bis 34 kg sechs Kämpfe absolvierte und ebenfalls Gold gewann.

Sechs Medaillen bei der U13 für Kaufbeuren

Weitere Erstplatzierte aus Kaufbeuren waren: Sophia Bauer (bis 44 Kilo), Elisaveta Orel (über 57 Kilo), Georgii Voshchan (bis 31 Kilo), Shahin Hoffmann (bis 55 Kilo). Zudem erkämpften Jakob Haas (bis 37 Kilo) und Deniz Bastürk (bis 43 Kilo) jeweils den dritten Platz. Kai Ebel landete auf Rang fünf (bis 50 kg) und sicherte sich damit auch die Qualifikation für die nächste Wettkampfebene.

TVK schlägt in der U15 achtmal zu

Auch in der Altersklasse U15 konnten die TVK-Judoka starke Erfolge verbuchen. Abteilungsleiter Dieter Zimmermann stellte acht Kämpfer, darunter einige Doppelstarter aus der U13, die wertvolle Wettkampferfahrung für die kommende Saison sammeln sollten. Bemerkenswert war, dass alle Kaufbeurer auf dem Siegerpodest landeten - und Elisaveta Orel auch hier Gold gewonnen hat..

Goldmedaille: Freia Niemann (bis 57 Kilo), Elisaveta Orel (63 Kilo), Kyrylo Kovalov (60 Kilo), Bozhidar Gyurov (66 Kilo). Silbermedaille: Aleksej Smirnov (60 Kilo). Bronzemedaille: Sophia Bauer (44 Kilo), Deniz Bastürk (43 Kilo) und Shahin Hoffmann (55 Kilo).

Betreut wurden die jungen Athleten von Trainer Steven Oslath, der mit den gezeigten Leistungen seines Teams hochzufrieden war. Gemeinsam mit Abteilungsleiter Dieter Zimmermann plant er nun die nächsten Trainingseinheiten, um die Sportler bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Große TVK-Besetzung bei der bayerischen Meisterschaft

Die besten fünf jeder Gewichtsklasse haben sich nämlich für die südbayerischen Einzelmeisterschaften qualifiziert, die im oberbayerischen Günding ausgetragen werden. Mit diesem erfolgreichen Wettkampf unterstreicht der TV Kaufbeuren einmal mehr seine starke Nachwuchsarbeit und blickt optimistisch auf die kommenden Meisterschaften.