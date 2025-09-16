Icon Menü
Abmontierte Fußgängerbrücken über die Gennach in Westendorf: Nun zeichnet sich eine Lösung ab

Hochwasserschutz im Ostallgäu

Bei den fehlenden Gennachbrücken in Westendorf zeichnet sich eine Lösung ab

Wie lassen sich Barrierefreiheit und Hochwasserschutz verbinden? Diese Frage treibt Fachleute und die Gemeinde Westendorf seit Langem um. Wie es nun weitergeht.
Von Martin Frei
    Wo für einige Zeit neue Fußgängerbrücken in Westendorf über die Gennach führten, sind die Übergänge aus Sicherheitsgründen wieder abmontiert. Jetzt zeichnet sich eine endgültige Lösung für das Problem ab.
    Wo für einige Zeit neue Fußgängerbrücken in Westendorf über die Gennach führten, sind die Übergänge aus Sicherheitsgründen wieder abmontiert. Jetzt zeichnet sich eine endgültige Lösung für das Problem ab. Foto: Karlheinz Stumbaum (Archivbild)

    Eigentlich ist die Hochwasserfreilegung entlang der Gennach im Ortsbereich von Westendorf gelungen. Dank des aufwendigen Bauprojekts hat das Dorf zuletzt die Flut im vergangenen Juni gut überstanden. Einziger Wermutstropfen sind die Fußgängerbrücken über das Flüsschen. Wie mehrmals berichtet, mussten diese kurz nach der Installation wieder abgebaut werden. Nun aber zeichnet sich eine Lösung für das Westendorfer Brückenproblem ab, wie der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) in einer Mitteilung erläutert.

