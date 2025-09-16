Bei den fehlenden Gennachbrücken in Westendorf zeichnet sich eine Lösung ab

Eigentlich ist die Hochwasserfreilegung entlang der Gennach im Ortsbereich von Westendorf gelungen. Dank des aufwendigen Bauprojekts hat das Dorf zuletzt die Flut im vergangenen Juni gut überstanden. Einziger Wermutstropfen sind die Fußgängerbrücken über das Flüsschen. Wie mehrmals berichtet, mussten diese kurz nach der Installation wieder abgebaut werden. Nun aber zeichnet sich eine Lösung für das Westendorfer Brückenproblem ab, wie der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) in einer Mitteilung erläutert.
Hochwasserschutz im Ostallgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden