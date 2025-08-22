„Gottesdienst im Freibad“ in Neugablonz fällt ins Wasser

Die Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche sagt den „Gottesdienst im Freibad“ am Sonntag, 24. August, ab. Grund dafür ist die Wetterprognose. Erstmals hätte um 10 Uhr im Neugablonzer Erlebnisbad ein evangelischer Gottesdienst stattfinden sollen.

Kein Gottesdienst im Neugablonzer Erlebnisbad

„Jedes Experiment braucht bestimmte Rahmenbedingungen, damit es die Möglichkeit hat, zu gelingen“, so die evangelische Pfarrerin Ulrike Butz. „Zu einem Gottesdienst im Freibad gehören dazu Temperaturen, die Lust machen, ins Wasser zu springen.“ Anders als gehofft, stelle sich hochsommerliches Wetter an diesem Wochenende allerdings nicht ein. „Darum haben wir uns dazu entschieden, den Versuch ,Gottesdienst im Freibad‘ nicht am Sonntag, 24. August, stattfinden zu lassen.“

Veranstaltung soll nächstes Jahr stattfinden - spätestens

Butz kündigt allerdings an, dass es diesen Gottesdienst spätestens im nächsten Sommer geben werde. Alle Gemeindeglieder aus der Christuskirche, die Lust auf einen Gottesdienst haben, seien zudem in die Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren um 10 Uhr eingeladen, so die Pfarrerin