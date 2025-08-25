Icon Menü
Änderungen in der Augsburger Straße: OB Bosse reagiert auf Verkehrskritik!

Kritik an Verkehrsführung

AZ-Leseraktion: Stadt kündigt Änderungen in der neuen Augsburger Straße an

Die Kritik an der umgebauten Augsburger Straße in Kaufbeuren hält an. OB Stefan Bosse kündigt nun erste Änderungen in der Verkehrsführung an. Das geplant ist.
Von Alexander Vucko
    Der Ausbau der Augsburger Straße ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Bei einer Leseraktion unserer Zeitung überwiegt allerdings die Kritik an Teilen der Verkehrsführung.
    Der Ausbau der Augsburger Straße ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Bei einer Leseraktion unserer Zeitung überwiegt allerdings die Kritik an Teilen der Verkehrsführung. Foto: Alexander Vucko

    Oberbürgermeister Stefan Bosse hat am Montag angekündigt, dass nach der Kritik an der ausgebauten Augsburger Straße nun „Sofortmaßnahmen“ umgesetzt werden, um die Situation zu verbessern.

