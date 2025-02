Wann ist die Augsburger Straße wieder dicht?

Derzeit untersuchen Techniker den Zustand der maroden Wertach-Brücke in der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen und soll in absehbarer Zeit erneuert werden. Jetzt geht es um die Frage, ob unmittelbar Arbeiten notwendig sind. Zudem hängt von den Untersuchungsergebnissen ab, wann die Straßenbauarbeiten in der Augsburger Straße beginnen können. Dort, im Bereich der neuen Bahnbrücke, soll es im Frühjahr wieder eine monatelange Vollsperrung geben.

