Ape aufgebrochen und Schlüssel geklaut: Unerlaubte Spritztouren bringen drei junge Männer vor Gericht

Nicht ganz einfach gestaltete sich die Beweisaufnahme in der Verhandlung gegen zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre) und einen jungen Erwachsenen vor dem Amtsgericht Kaufbeuren. Den Angeklagten wurden mehrere Diebstähle, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie falsche Verdächtigung Dritter zur Last gelegt. Zwei der drei Angeklagten sollen im April und Juni vergangenen Jahres im westlichen Landkreis eine „Ape“ (dreirädriger Kleintransporter) aufgebrochen und mehrere Schlüssel an sich genommen haben. Darüber hinaus wurden sie beschuldigt, mit diesen Schlüsseln verschiedene Motorroller des Geschädigten für kurze Fahrten benutzt zu haben, obwohl sie keine gültige Fahrerlaubnis hatten. Um die Taten zu vertuschen, wurde zudem ein Roller umlackiert.

