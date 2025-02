In Angst und Schrecken hat ein heute 23-jähriger Ostallgäuer im Sommer 2024 seine zukünftige Schwiegermutter versetzt. Er schrieb ihr damals Textnachrichten, die in einer Todesdrohung gipfelten: Wenn sie nicht aufhöre, sich in seine Partnerschaft einzumischen, werde er sie in ihrem Haus „anzünden“.

