Vom Opfer zur Geldwäscherin: Allgäuerin (74) gerät in Abgründe von Love-Scams

Eine 74-jährige Ostallgäuerin hatte kein einfaches Leben und flüchtete sich offenbar in eine Fantasiewelt, bis sie selbst daran glaubte. Dies ging so weit, dass sie jetzt als Angeklagte vor dem Kaufbeurer Schöffengericht trotz eindeutiger Beweislage nicht wahrhaben wollte, dass sie in die Fänge sogenannter Love-Scammer geraten war. Nach Überzeugung aller Verfahrensbeteiligten stellte sie den unbekannten Tätern ihre Konten zur Verfügung und leitete Geld weiter, das aus Straftaten stammte. Sie selbst schilderte ihre Aktivitäten als Gefälligkeiten für einen früheren Verlobten und eine weitere Vertrauensperson.

