A-Klasse: Spieltag ohne Topspiel

In den vergangenen Jahren war man es beim ASV Hirschzell gewohnt, sich gewissermaßen in unauffälligen Bereichen zu bewegen. Zweimal Fünfter, einmal Siebter, einmal Sechster – nie bestand akute Gefahr, abzusteigen, und nie war man dem Aufstieg wirklich nahe. In der neu gestarteten Spielzeit 25/26 könnte sich das ändern. Innerhalb der A-Klasse 5 haben nicht wenige Hirschzell als Meisterfavoriten auf dem Zettel.

Alessio Lauppe sieht den ASV auf gutem Weg

Beim ASV ist man sich dessen bewusst. „Wir hören und lesen das natürlich“, sagt ASV-Kapitän Alessio Lauppe, der bemüht ist, keinen Druck entstehen zu lassen. „Natürlich haben wir eigene Zielvorgaben, aber wir sind noch sehr am Anfang der Saison“, sagt der Führungsspieler. Dennoch ist ihm bewusst, dass die Hirschzeller neben einer starken Rückrunde 24/25 auch eine gute Saisonvorbereitung gespielt und zudem am ersten Spieltag der neuen Saison mit 4:0 gegen den SV Oberostendorf gewonnen haben. „Bei uns läuft es gut. Wir haben ein bisschen Drive entwickelt“, sagt er.

Ein bisschen wird schon geträumt

Dem ersten Ziel, „ordentlich in die Saison zu kommen“, wie Lauppe es nennt, ist man also schon ein Stück näher. Über die Ziele will der Akteur nicht im Detail sprechen. Ein wenig aber lässt er sich entlocken. „Wir wollen gern oben mitspielen und träumen ein bisschen vom Aufstieg“, erzählt Lauppe.

Urlaubszeit in Hirschzell

Am kommenden Wochenende spielt der ASV aber nicht. Das eigentlich geplante Topspiel gegen den SV Rieden am Forggensee, der vor wenigen Tagen mit zehn geschossenen Toren ein Ausrufezeichen gesetzt hat, wurde wegen vieler Urlauber in den September verlegt. Für den ASV geht es erst in rund eineinhalb Wochen weiter, dann beim TSV Ruderatshofen.