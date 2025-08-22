Bach trifft in Kaufbeuren auf Saxophon – und lässt Barockmusik funkeln

Zum zweiten und zugleich letzten Mal in der diesjährigen Konzertreihe wurde dem Blasius-Konzert am vergangenen Sonntag ein sogenanntes „Vor-Konzert“ vorangestellt. Dabei treten meist junge, vielversprechende Talente mit lokalem Bezug auf. Nachdem in der Woche zuvor die Geigerin Sophia Jüngling begeisterte, präsentierte sich nun der erst 18-jährige Tobias Schill. Auf dem Alt-Saxophon interpretierte er die Suite Nr. 1 in G-Dur für Violoncello solo, BWV 1007, in einer Fassung für Saxophon von Jean-Marie Londeix – transponiert in die bläserfreundlichere Tonart As-Dur.

Sakrileg für eingefleischte Bach-Puristen?

Für eingefleischte Bach-Puristen vielleicht ein Sakrileg, für die meisten Zuhörer jedoch ein spannendes Hörerlebnis. Schließlich wurde das Saxophon erst lange nach Bachs Tod erfunden. Doch wie Julia Kuhn, künstlerische Leiterin, in ihrer Begrüßung betonte: „Bach kann man eigentlich auf jedem Instrument spielen.“ Ein legitimer Ansatz also, auch wenn sich das Werk durch die Eigenheiten des Saxophons zwangsläufig verändert.

Jugendliche Leichtigkeit und Virtuosität

Schill meisterte die Herausforderung mit jugendlicher Leichtigkeit und beeindruckender Virtuosität – technisch präzise, mit variabler Tongebung und spürbarer Spielfreude, immer wieder unterbrochen von seinem sympathischen Lächeln. Da das Saxophon aber ein Blasinstrument ist, erforderte es zwangsläufig mehr Atempausen, was zu einer freien, teils sehr freien Tempogestaltung führte. Doch das tat dem Glanz von Bachs Melodieführung keinen Abbruch – vielmehr eröffnete es eine neue, eigenwillige, aber bereichernde Perspektive. Als Zugabe improvisierte Schill noch frei, mit barocken Klangmustern, immer wieder aufgelockert durch jazzige Einwürfe.

Im Anschluss folgte das eigentliche Blasius-Konzert, gestaltet von den erfahrenen Profis Silvia Schweinberger (Barockvioline), Anderson Fiorelli (Barockcello) und Barbara Schmelz (Orgel). Sie boten ein historisch fundiertes Programm voller anspruchsvoller Höhepunkte. Den Auftakt bildete Bibers „Rosenkranzsonate“ Nr. XIV zum Fest „Mariä Himmelfahrt“. Das Trio entfaltete einen glanzvollen, zugleich zarten und warmen Klang, der die Vollendung Mariens symbolisch erfahrbar machte. Danach erklangen zwei Kanons aus Bachs „Kunst der Fuge“, die das Ensemble mit fein atmender, meditativer Phrasierung beseelte – weit entfernt von jeder trockenen Gelehrsamkeit.

Bezug zum Marienfest

Mit Pablo Brunas „Tiento sobre la litania della virgen“ für Orgel wurde nochmals der Bezug zum Marienfest hergestellt und zugleich der spanische Frühbarock in seiner feierlichen Strenge gewürdigt. Fiorelli zeigte im Anschluss mit Vivaldis „Suonata à Violoncello solo“ seine ganze Kunst: ein gefühlvolles Largo, ein stürmisch entfesselter zweiter Satz, ein melancholisches Lamento und ein geheimnisvoll-virtuoses Finale.

Barockes Feuerwerk zum Finale

Besonders reizvoll war die Entdeckung von Isabella Leonardas „Sonata Duodecima“ op. 16 – eine vitale, kraftvolle Komposition der lange vergessenen Barockkomponistin. Spielfreude und Energie sprangen hier spürbar auf das Publikum über. Zum Abschluss entzündete das Trio mit Corellis „La Follía“ ein wahres barockes Feuerwerk – nach nobler Einleitung entwickelte sich ein funkelndes, brillantes Finale, das den Abend furios beschloss.