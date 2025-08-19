Icon Menü
Bauarbeiten im Ostallgäu: Wichtige Änderungen für Zugreisende zwischen München und Füssen

Pendler aufgepasst

Diese Züge zwischen München und Füssen fallen Ende August aus

Im Ostallgäu wird Ende August auf der Strecke München – Buchloe – Füssen gebaut. Das müssen Bahnreisende über Ausfälle und Abweichungen im Fahrplan wissen.
    Bauarbeiten bremsen Ende August den Zugverkehr im Allgäu.
    Bauarbeiten bremsen Ende August den Zugverkehr im Allgäu. Foto: Andreas Arnold, dpa (Symbolfoto)

    Mit Einschränkungen müssen Bahnreisende im Allgäu am Montag, 25., und Mittwoch, 27. August, rechnen. Grund sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG, die an beiden Tagen den Zugverkehr auf der Strecke München – BuchloeKaufbeuren – Füssen betreffen.

    Fahrplanabweichungen am Abend und nachts

    Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilt, kommt es insbesondere in den Abend- und Nachtstunden zu Fahrplanabweichungen zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe. Einzelne Verbindungen fallen komplett aus. Fahrgäste können in diesem Zeitraum auf Züge von DB Regio oder Arverio ausweichen, in denen BRB-Fahrkarten ohne Einschränkung anerkannt werden.

    Wer genau wissen möchte, ob sein Zug fährt, sollte vor Reiseantritt den Sonderfahrplan auf der BRB-Website prüfen. Nicht aufgeführte Züge verkehren nach Angaben des Unternehmens planmäßig.

    Digitale Informationskanäle nutzen

    Zusätzlich bietet die BRB verschiedene digitale Informationskanäle an. Neben einem Newsletter mit individueller Streckenauswahl können Reisende aktuelle Hinweise über die Facebook-Seite „BRB Störungsinfo“ sowie über WhatsApp-Kanäle abrufen. Damit sollen Fahrgäste schnell und zuverlässig über Bauarbeiten und größere Störungen informiert werden. Mit den Arbeiten setzt die DB InfraGO AG ihre laufenden Modernisierungsmaßnahmen im Netz Ostallgäu-Lechfeld fort. Ziel sei es, die Infrastruktur langfristig leistungsfähiger und zuverlässiger zu machen.

